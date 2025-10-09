Courtois baja el pulgar, el equipo sufre, no está en su mejor momento de forma, el Real Madrid le pide más

Thibaut Courtois es uno de los jugadores más importantes del Real Madrid y uno de los capitanes del equipo. Por eso, el portero le ha pedido a una estrella del conjunto blanco que suba el nivel, ya que el equipo está sufriendo debido a que no está en su mejor momento de forma. Tanto el cuerpo técnico como sus compañeros le están pidiendo más, ya que su ayuda es necesaria.

El futbolista en cuestión es Jude Bellingham, uno de los jugadores más transcendentales para el Madrid. El inglés volvió de su operación en el hombro antes de tiempo, sorprendiendo a los médicos, ya que debía estar de baja un mes más. Sin embargo, ha vuelto en un estado de forma muy pobre y su rendimiento en el terreno de juego está siendo bastante deprimente, lo que ha comportado críticas.

Courtois le está pidiendo más a Bellingham tras ver su nivel

Pesos pesados del vestuario como el propio Courtois o incluso otros como Kylian Mbappé le han pedido, por favor, que se ponga a tono físicamente para que pueda ser importante en el campo y ayudar al equipo, ya que ahora mismo, resta más que suma con su presencia en los partidos, algo que preocupa y mucho al Madrid, teniendo en cuenta la calidad que tiene el centrocampista.

Además, Bellingham aún no se ha acabado de adaptar del todo al estilo de juego que quiere implementar Xabi Alonso en el Madrid. Con Carlo Ancelotti en el banquillo, el inglés tenía más libertad para moverse por el campo y podía llegar al área con más facilidad, pero ahora, con el tolosarra, su situación ha cambiado por completo y su nuevo rol no le acaba de gustar del todo.

El inglés no ha vuelto al 100% después de su operación en el hombro

De hecho, el técnico le avisó de que se fuese olvidando de marcar tantos goles como antaño, ya que lo quería en posiciones menos avanzadas sobre el terreno de juego y que fuera él quien empezara las jugadas desde el medio del campo, alejándolo de la portería contraria, algo que no convence del todo a Bellingham.