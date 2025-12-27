El Real Madrid encuentra el clon de Zubimendi en Arabia Saudí

El Real Madrid sigue buscando soluciones para reforzar su centro del campo, después de que el fichaje de Mikel Zubimendi se frustrara el pasado verano.

El jugador de la Real Sociedad estaba valorado en 70 millones de euros, pero finalmente acabó en el Arsenal, dejando al Madrid sin la pieza que Xabi Alonso consideraba clave para su hoja de ruta en el medio.

Rúben Neves, la alternativa de Arabia Saudí

Según información del diario AS, desde Medio Oriente aseguran que Rúben Neves se ha convertido en uno de los objetivos del Real Madrid. El centrocampista portugués, de 28 años, milita actualmente en el Al-Hilal y tiene contrato hasta junio de 2026, sin que hasta ahora se hayan producido contactos para su renovación. Su experiencia en Europa, combinada con su proyección en Arabia Saudí, le convierte en una alternativa de calidad y con garantías para un Madrid que busca equilibrio, control del juego y capacidad de salida limpia desde atrás.

Neves destaca por su visión de juego, capacidad de distribución y manejo del ritmo del partido, características muy similares a las que Zubimendi ofrecía en la Real Sociedad. Además, su potencia física y capacidad para ocupar la zona de mediocentro defensivo permitirían a Xabi Alonso mantener un estilo de juego posicional y sólido, cubriendo las ausencias de pivotes de corte más defensivo. La experiencia del portugués también aportaría madurez y liderazgo en un equipo que combina juventud y veteranía en el centro del campo.

Un perfil que encaja con el Madrid

El club blanco valorará ahora las condiciones del traspaso, teniendo en cuenta que Neves está asentado en Arabia Saudí y que el mercado internacional puede complicar las operaciones económicas. No obstante, su llegada permitiría al Madrid resolver la ausencia de Zubimendi, integrando a un jugador que combina técnica, fuerza y capacidad de lectura del juego, asegurando que el centro del campo mantenga el equilibrio necesario para competir a alto nivel en LaLiga y en la Champions.

La operación, si se concreta, supondría un fichaje estratégico, recuperando la idea de reforzar la medular con un jugador de corte defensivo, capaz de ofrecer la misma seguridad y salida de balón que el vasco prometía el verano pasado.