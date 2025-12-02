Xabi Alonso culpa al Real Madrid por no traerle a Zubimendi

Xabi Alonso no tuvo un mercado de fichajes fácil en sus primeros meses como entrenador del Real Madrid. El tolosarra tuvo varias peticiones que puso encima de la mesa en las reuniones con Florentino Pérez y la dirección deportiva, pero algunas de ellas no fueron escuchadas. La que ahora se ve como el error más grande es haber impedido el fichaje de Martín Zubimendi.

De hecho, el técnico está culpando mucho al Madrid por no haberle traído al centrocampista, ya que ahora está triunfando en el Arsenal y en la selección española y se está demostrando que hubiese sido un refuerzo grandioso para el centro del campo del conjunto blanco. A día de hoy, el mediocentro del Madrid está muy lejos de tener a un futbolista como el propio Zubimendi.

Xabi Alonso exigió el fichaje de Martín Zubimendi, pero Florentino Pérez lo rechazó

Las informaciones apuntan a que el jugador quería venir, ya que quería quedarse en la Liga si abandonaba la Real Sociedad y, además, habló en algunas ocasiones con Alonso para aterrizar definitivamente en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, Florentino Pérez no quiso pagar su cláusula de rescisión, que era de unos 60 millones de euros, por lo que acabó marchándose a la Premier League.

Tras los primeros meses del curso, se ha demostrado que fue un error y Alonso está muy enfadado, teniendo en cuenta que el equipo está sufriendo mucho en la medular y la presencia del donostiarra lo hubiese cambiado todo. El Madrid no tiene a un jugador como él en el medio y lo más cercano, que es Arda Güler, está yendo de más a menos a medida que pasa la campaña.

El técnico tolosarra está muy enfadado y culpa al club blanco

El rechazo a la incorporación de Zubimendi fue el primer rifirrafe serio entre Alonso y Florentino, ya que el tolosarra le exigió el fichaje de un mediocentro que, al final, no acabó llegando. Y, ahora, el técnico está sufriendo las críticas porque el Madrid no juega a nada, pero la realidad es que el conjunto blanco no tiene jugadores en el centro del campo que sean lo suficientemente buenos para dominar, como lo podría haber hecho el donostiarra.