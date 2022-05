Rubén Neves descarta salir de la Premier League pero no del Wolves

La revolución de este verano en el F.C. Barcelona se antoja muy importante. Son muchas las posiciones a reforzar y los cambios que solicita Xavi para su equipo, fichajes que no se podrán llevar a cabo si el Barça no encuentra la manera de mejorar su situación económica.

Una de las zonas del campo donde parece que va haber movimiento es el mediocentro. Frenkie de Jong es uno de los jugadores con más cartel del equipo y el presidente Joan Laporta es consciente de ello. El entrenador azulgrana vería con buenos ojos una gran venta del holandés que aportará dinero para traer un sustituto y algún futbolista más.

Ya hemos contado en Don Balón que el preferido de Xavi y el Barça es Carlos Soler. El jugador del Valencia reúne todas las características, deportivas y económicas, para formar parte de la plantilla del Barcelona, aunque el conjunto 'ché' ya ha desmentido que vaya a haber cualquier operación sobre el jugador.

En Inglaterra también han colocado en la órbita azulgrana a Rubén Neves. La opción del portugués surgió debido a su representante, Jorge Mendes, amigo personal de Joan Laporta y agente de varios futbolistas de la plantilla, así como de otros objetivos azulgranas.

El luso llegó al Wolverhampton por algo menos de 18 millones de euros y ahora los Wolves lo han tasado en alrededor de 60 millones. El precio del jugador era un obstáculo para su llegada a Barcelona, pero es que, según apuntan en Inglaterra, Neves ha decidido no abandonar la Premier League. El portugués tiene ofertas y no descarta salir de su club actual, con quien tiene contrato hasta 2024, pero está decidido a no abandonar la liga inglesa.

A la espera de lo que ocurra finalmente con Carlos Soler, el Barça descarta así a uno de los candidatos a suplir a De Jong, si es que el holandés acaba marchándose del Camp Nou. Tampoco hay que olvidar que los azulgranas ya tienen fichado a Franck Kessié, quien llega gratis tras acabar contrato con el AC Milan, pero al que ven en una posición distinta a la de De Jong.