El Real Madrid le comunica que Xabi Alonso no lo quiere

El Real Madrid ha tomado una decisión que marca un antes y un después en la etapa de Xabi Alonso en el banquillo: David Alaba no forma parte del futuro inmediato del equipo. El club y el propio entrenador han sido claros con el veterano defensor austríaco: su etapa de protagonismo ha llegado a su fin, y la próxima temporada deberá buscarse un nuevo destino si quiere tener minutos y rol relevante.

Alaba llegó al Real Madrid en el verano de 2021 procedente del Bayern de Múnich, con el cartel de estrella consolidada tras años de éxito en Alemania. Fue un fichaje libre, pero con una ficha elevada acorde a su estatus internacional. Los blancos vieron en él versatilidad, liderazgo y experiencia, cualidades que se suponían claves para una zaga a la que le faltaba jerarquía tras la salida de veteranos.

Alaba, se ha convertido en un problema

Sin embargo, lo que en su inicio fue una pieza de rotación de élite, se ha convertido en una de las mayores decepciones de los últimos años. La temporada actual ha supuesto un claro declive en su rendimiento.

Alaba ha sufrido varias lesiones y sus actuaciones cuando ha podido jugar no han demostrado el nivel necesario para competir por un puesto titular en un equipo que aspira a dominar tanto en LaLiga como en Champions. Sus números —minutos jugados, duelos ganados y aportación en fases claves— han bajado drásticamente respecto a campañas anteriores.

El ascenso de Raúl Asencio y posibles salidas

La gota que colmó el vaso fue la decisión de Xabi Alonso de apostar por Raúl Asencio en posiciones defensivas y de central adelantado en algunos planteamientos tácticos. El joven español ha aportado brío, frescura física y mejor adaptación a la línea de presión alta que exige el técnico donostiarra. Asencio no solo ocupa un espacio, sino que ofrece intensidad y ritmo que Alaba ya no puede sostener con regularidad.

El contrato de Alaba expira en junio de 2026, lo que facilita una salida ordenada el próximo verano. Varias ofertas y destinos ya están sobre la mesa o tomando forma: clubs de la Premier League, donde su experiencia sería valorada; también equipos de la Serie A o de la MLS, donde la veteranía y el perfil polivalente del austríaco podrían encajar perfectamente.