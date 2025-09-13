Asencio llorando, lo intentan ayudar, pero la preocupación es máxima dentro y fuera del Real Madrid

La situación de Raúl Asencio en el Real Madrid ha alcanzado un punto crítico. Lo que hace meses parecía una oportunidad prometedora para consolidarse como una alternativa válida en la plantilla, ahora se ha convertido en un calvario. El delantero, que llegó con expectativas de aportar goles y frescura al ataque blanco, se encuentra sin sitio en el once y fuera de los planes inmediatos de Xabi Alonso, situación que le ha afectado emocionalmente hasta el punto de romper a llorar en privado.

En los últimos entrenamientos, compañeros y miembros del cuerpo técnico han tratado de brindarle apoyo y motivación, conscientes de que la presión en un club como el Real Madrid puede ser abrumadora, especialmente para un jugador que empieza a sentir que no tiene margen de error. Sin embargo, los intentos de levantar su moral no han logrado disipar la sensación de hundimiento que lo acompaña día a día.

Del todo a nada: la realidad de un vestuario exigente

El vestuario del Real Madrid no es un espacio fácil. La competencia es feroz y solo los futbolistas que demuestran consistencia y entrega absoluta logran mantener su lugar. En el caso de Asencio, la falta de minutos, los errores puntuales y la dificultad para adaptarse al ritmo exigido por Alonso lo han dejado al margen del grupo principal de titulares. Aunque recibe ánimos de sus compañeros, la realidad es que no se le ve con protagonismo en los partidos importantes, y esta situación genera preocupación dentro y fuera del club, incluyendo la dirección deportiva y su entorno personal.

Los jugadores del equipo intentan transmitirle confianza, recordándole su calidad y potencial, y lo animan a seguir trabajando en los entrenamientos. Sin embargo, Asencio siente que ha pasado de todo a nada en muy poco tiempo: de ser considerado una opción viable a sentirse casi irrelevante, atrapado en la incertidumbre y en la presión mediática que acompaña a cualquier futbolista del Real Madrid.

De indiscutible a descartado por completo

Para revertir esta situación, el jugador tendrá que recuperar confianza, demostrar constancia y paciencia, algo que no es fácil cuando se percibe que el tiempo se agota y las oportunidades se reducen. El cuerpo técnico y el vestuario están pendientes, intentando acompañarlo, pero la preocupación es máxima: si Asencio no logra sobreponerse, podría enfrentarse a un futuro fuera del club, lejos de la estabilidad que esperaba cuando llegó.

El drama de Asencio ilustra lo exigente que es el Real Madrid: talento y entrega son la base, pero sin constancia y rendimiento, incluso los más prometedores pueden verse hundidos y al borde de la exclusión.