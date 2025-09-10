El Real Madrid le tira mucho, pero mejoran la oferta de Florentino Pérez y, ahora sí, le ha entrado la duda

El Real Madrid ya se encuentra planificando la plantilla de la próxima temporada, a pesar de que la actual acaba de empezar y ya se ha cerrado el mercado de fichajes veraniego. Aun así, la dirección deportiva ya está trabajando en la confección del equipo del futuro y estaría intentando cerrar la llegada de un central a coste cero para el próximo curso, pero la situación no es fácil.

El objetivo prioritario del conjunto blanco es Ibrahima Konaté, central del Liverpool que acaba contrato a final de esta campaña. En un principio, el francés está dispuesto a venir al Madrid y habría aceptado la oferta de Florentino Pérez para poder recalar en el Santiago Bernabéu a partir de la próxima temporada. Sin embargo, los ingleses habrían mejorado su oferta y habrían empezado las dudas.

El Liverpool sigue presionando a Ibrahima Konaté para que renueve

En Anfield no se rinden con el jugador, a pesar de que ya ha rechazado varias ofertas de renovación, pero seguirán intentándolo, ya no quieren perder a uno de los mejores defensas del panorama europeo y, además, hacerlo gratis y reforzando a un rival en la Champions como es el Madrid. Por eso, han aumentado la oferta de los madrileños para que el tema económico no sea un problema.

El Liverpool ha puesto todos sus esfuerzos a corto plazo para intentar que Konaté renueve su contrato y estaría en conversaciones activas con el internacional francés, con la esperanza de poder persuadirlo de manera definitiva para que firme un nuevo contrato para los próximos años. Aun así, y a día de hoy, el defensa estaría rechazando la posibilidad de continuar en la Premier League.

El Madrid confía en poder cerrar la llegada del defensa francés

Cuando llegue el mercado de invierno, si el futbolista ha decidido no renovar definitivamente su contrato, el Liverpool lo podría poner a la venta para intentar ganar algo de dinero antes de que se vaya gratis en verano. Ahí, podría entrar el Madrid, pero el club blanco tampoco está dispuesto a desembolsar una gran cantidad de dinero por un central que podría llegar gratis al cabo de unos meses.