Florentino Pérez tiene un acuerdo cerrado para que sea jugador del Real Madrid

A pesar de que el mercado de fichajes veraniego ya ha finalizado, tanto Florentino Pérez como la dirección deportiva del Real Madrid siguen trabajando en la plantilla del futuro. Por eso, el presidente habría alcanzado un acuerdo con uno de los objetivos que se había marcado el club en los últimos meses para que sea nuevo jugador de la entidad madrileña para la próxima temporada.

Se trata de Ibrahima Konaté, central del Liverpool que acaba contrato a final de este curso. El francés sigue sin renovar, ya que tiene en mente fichar por el Madrid y, de hecho, le habría dado el "sí, quiero" al conjunto blanco para acabar de sellar su llegada al Santiago Bernabéu. El jugador ha rechazado, de momento, renovar con el club de Anfield, lo que deja claro que no continuará.

Florentino Pérez habría cerrado un acuerdo con Ibrahima Konaté

Konaté seguiría los pasos de quien ha sido su compañero en el Liverpool hasta ahora, Trent Alexander-Arnold, que también decidió no renovar con los ingleses y acabar llegando al Madrid como agente libre. Aun así, y teniendo en cuenta que volverían a perder a un jugador gratis, existe la posibilidad de que los blancos acaben yendo a por él en el próximo mercado de invierno.

Según los rumores, el Madrid estaría dispuesto a ofrecer entre 10 y 15 millones de euros en enero al Liverpool para hacerse con sus servicios y, así, en Anfield no perderían a un futbolista clave a coste cero el verano siguiente. Sin embargo, los ingleses siguen confiando en poder renovar a Konaté y le harán llegar más ofertas de renovación a lo largo de las próximas semanas.

El francés llegará al Madrid el verano que viene como agente libre

El conjunto blanco, por su parte, confía en la palabra del francés y creen que lo tienen todo hecho para que acabe jugando en el Santiago Bernabéu a partir de la siguiente campaña. Eso sí, solo adelantarán la operación si el jugador pide irse y el Liverpool se abre a un traspaso en invierno, pero si no hay nada, lo esperarán hasta verano para que llegue a coste cero y como agente libre.