El Real Madrid paga la totalidad de la cláusula con el dinero por la venta de Rodrygo

Se espera un verano de máxima tensión y con el Real Madrid como protagonista. Depende de los movimientos que tenga que hacer la dirección deportiva en el mercado, el futuro de Rodrygo podría dar un giro de 180 grados. Muy cuestionado por su bajo rendimiento los últimos dos meses. Uno de los equipos que más se ha interesado por el brasileño ha sido el PSG, que busca un refuerzo en ataque, y habría puesto sus ojos en el jugador del Madrid.

Aunque la oferta inicial es de 60+ 40 millones, Florentino quiere que el club parisino llegue a la cifra de los 90 millones de euros que creen es el cartel que tiene, ahora mismo, el extremo brasileño. No en vano esto, Rodrygo estaría dispuesto a afrontar un cambio de aires, y más si la temporada acaba de manera calamitosa para el conjunto merengue. Al Madrid solo queda aferrarse a la liga, donde están a 4 puntos del Barça, que es el líder.

La venta de Rodrygo provocaría la contratación de Nico Williams

En caso de que Rodrygo Goes se marche por una buena cantidad de dinero, el Madrid ya tiene un plan sobre la mesa: fichar a una de las jóvenes estrellas del fútbol español. Un extremo rápido, habilidoso, con gol y desequilibrio, un jugador que, casualmente, ha sido prioridad absoluta para el Barça en los últimos meses. El Madrid, con los 90 millones de Rodrygo, solo tendría que abonar los 58 millones de la cláusula de Nico Williams. Una operación cuadrada.

Y aquí es donde la historia empieza a calentarse. El Barça sueña con ese fichaje para formar una banda de ensueño junto a Lamine Yamal, pero la realidad económica del club catalán complica la operación. Además, la gran amistad que les une de las convocatorias con la selección española hace que tengan mucha química sobre el terreno de juego. No en vano, son muchas las reticencias dentro del vestuario al fichaje de Nico. A Hansi Fick no le convence, y Raphinha ha amenazado de marcharse del club.

La dura competencia con Vinícius Júnior

El primer problema que se encontraría Nico Williams al aterrizar a Madrid sería la competencia con Vinícius en el extremo izquierdo. El brasileño teme la llegada de Nico porque sabe que con Xabi Alonso ya no será el niño mimado de Ancelotti. Alonso viene con las miras muy delgadas para decidir quién se gana el sitio y quién no en cada posición. De momento todo está abierto, pero la titularidad, de entrada, no la tendría asegurada el pequeño de los Williams.