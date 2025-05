Modric se va, pero aconseja al presidente dos salidas tóxicas en el vestuario por el bien del Real Madrid

Luka Modrić es el máximo referente dentro del vestuario del Real Madrid. Su historia en el club lo avala, y por eso, cada vez que toma la palabra, sus compañeros guardan silencio y escuchan. Con el equipo a punto de afrontar el tramo final de liga, el croata es uno de los líderes del vestuario y no se calla la boca si tiene que recriminarle algo a algún compañero.

A punto de cumplir 40 años en septiembre, Modric percibe que algunos futbolistas no pueden continuar en el club blanco. O crean mal ambiente, o no están totalmente enfocados para afrontar la parte más exigente de la temporada. El croata cree que les falta implicación. Y se lo ha hecho saber a la directiva blanca. Modric no se corta un pelo ya.

Modric cree que Rodrygo no puede seguir

El brasileño se ha quedado estancado desde hace tiempo, desapareciendo completamente del mapa y siendo un futbolista totalmente utilizable sobre el césped. De hecho, solo ha podido conseguir marcar un gol en los últimos 22 partidos, unas cifras desastrosas para un delantero del Madrid. Por eso, con la más que probable llegada de Xabi Alonso al banquillo, su futuro está cada vez más fuera del club madrileño.

Teniendo en cuenta que, según Modric, su rendimiento ha sido más que decepcionante y ha podido tapar la progresión de jugadores más jóvenes, Florentino Pérez habría decidido colocar en el mercado a Rodrygo. El extremo cuenta con un gran cartel, especialmente en equipos de la Premier League, así como el PSG, por lo que el Madrid sabe que podría sacar un rédito económico muy importante por su venta.

Modric no ve centrado a Alaba

El capitán blanco ve muy endeble a Alaba en defensa, y que fue uno de los que salió retratado en la derrota ante el Arsenal en la ida de cuartos de final de la Champions League. Alaba se vio desbordado por Saka, que volvía a jugar después de mucho tiempo lesionado.

Modric le achaca a Alaba falta de contundencia y baja intensidad. Y también ha acudido a Ancelotti para hacerle saber su punto de vista sobre el asunto. Alaba ya tuvo una desgraciada actuación ante la Real Sociedad en Copa del Rey en la que se anotó dos goles en propia puerta. Ancelotti deberá decidir qué hacer con ellos en los próximos partidos una vez que Modric le ha puesto las cosas bien claras. A pesar de todo, Alaba no continuará en el Real Madrid la temporada que viene todo y las advertencias del futbolista de Zadar.