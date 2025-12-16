El Real Madrid pagará la cláusula de Nico Williams si Vinicius no renueva

La continuidad de Vinicius en el Real Madrid no está del todo asegurada. Las negociaciones para su renovación siguen totalmente estancadas por las altas exigencias del jugador, algo que no está dispuesto a aceptar Florentino Pérez. Por eso, el club ya se está preparando por una posible salida del brasileño y habría puesto sus ojos en Nico Williams, extremo del Athletic Club.

Los blancos estarían dispuestos a pagar la cláusula de rescisión del navarro, que es de unos 87 millones de euros, una subida considerable respecto a su última, teniendo en cuenta que, antes de que renovara su contrato con el Athletic hasta 2035 el pasado mes de agosto, era tan solo de unos 60 millones. Aun así, el Madrid no tendría ningún problema en afrontar esta cantidad.

El Madrid quiere a Nico Williams para sustituir a Vinicius

El navarro sería la primera opción de mercado que tendría la dirección deportiva por si Vinicius acaba siendo traspasado el próximo verano. El Madrid quiere renovar al futbolista, pero si finalmente no se llega a un acuerdo para ampliar su contrato, que termina en 2027, lo pondrá en el mercado para sacarle un rédito económico a su salida, ya que no quieren que se marche gratis.

La continuidad de Nico Williams en el Athletic siempre ha estado en duda, especialmente tras los intentos del FC Barcelona de ficharlo en los dos últimos veranos, pero fueron fallidos y, finalmente, el jugador acabó renovando con el club de su vida, con un aumento significativo de la cláusula. Aun así, su futuro nunca se cerrará y podría estar en la puerta de salida de nuevo en los próximos meses.

El navarro sería el elegido si el brasileño no renueva

El Madrid cree que el navarro sería la opción ideal para sustituir al brasileño, ya que tienen unas características similares y, además, el precio de la cláusula se podría cubrir de forma íntegra con el dinero que supondría la venta de Vinicius. La decisión final se tomará en los próximos meses, cuando el club conozca si el carioca quiere renovar o no definitivamente con la entidad madrileña.