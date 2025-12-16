Fede Valverde se queja de que Vinicius no defiende, pero Xabi Alonso no se atreve a decir nada

El vestuario del Real Madrid no está pasando por un buen momento, teniendo en cuenta la crisis de resultados que vive el equipo, con varios jugadores enfrentados y con Xabi Alonso en la cuerda floja. De hecho, ha habido un rifirrafe entre dos pesos pesados de la plantilla, ya que Fede Valverde se ha quejado de que Vinicius no defiende y no presiona lo suficiente en los partidos.

Sin embargo, el técnico no se ha atrevido a decir nada por miedo a las represalias que puede sufrir si se lo recrimina al brasileño, ya que el vasco ya quedó muy escarmentado por su polémica con la estrella en el Clásico de Liga. A partir de ese momento, Alonso ha tenido que bajar la cabeza en más de una ocasión cuando ha surgido algún tipo de altercado con Vinicius para evitar más problemas.

Fede Valverde ha señalado a Vinicius por su pésimo esfuerzo defensivo

Por eso, el tolosarra, a pesar de las quejas que ha tenido Valverde o incluso otros jugadores del mismo vestuario hacia el carioca, el entrenador no ha querido intervenir. Una de las cosas que más pidió Alonso en su llegada al banquillo del Santiago Bernabéu fue la necesidad de realizar una presión fuerte desde el primer momento y que todos los futbolistas defendieran al máximo.

Esto pasó en los primeros días, con estrellas como Vinicius o Kylian Mbappé, dándolo todo en defensa, como así quería el entrenador. Aun así, esto se ha ido disminuyendo con el paso de los meses y, a día de hoy, el brasileño es uno de los que más está siendo señalado por esta falta de presión y esfuerzo defensivo, algo que le han recriminado algunos compañeros en el vestuario.

Xabi Alonso ha tenido que bajar la cabeza en más de una ocasión

El internacional con Brasil cree que Alonso ahora no le podrá decir nada por la floja situación en la que se encuentra, por lo que todos sus esfuerzos irán dirigidos en ataque y de cara a portería, dejando apartado todo el aspecto defensivo, a pesar de las críticas que ha recibido, como las de Valverde.