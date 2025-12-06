El Real Madrid pide a Rüdiger que rebaje la ficha para seguir

El Real Madrid ha tomado una decisión estratégica respecto al futuro de Antonio Rüdiger, uno de los centrales más fiables del equipo en los últimos meses. Su contrato expira en junio de 2026, pero el excelente rendimiento del alemán, especialmente tras regresar de su lesión, ha llevado al club a mover ficha para asegurar su continuidad, aunque con condiciones.

La competencia será fuerte con Militão, Asencio si continúa y los jóvenes que vienen empujando como Dean Huijsen, pero Rüdiger confía en mantener un rol titular. Su carácter, su liderazgo y su experiencia en grandes escenarios lo convierten en una pieza difícil de sustituir.

Renovación sí, pero con ajuste salarial

Rüdiger ha firmado una temporada notable. Su regreso tras lesión vino acompañado de dos actuaciones de altísimo nivel: primero en Montilivi, donde sostuvo al equipo en un partido de enorme exigencia, y luego en San Mamés, imponiéndose en los duelos individuales y liderando la línea defensiva. Estos encuentros, sumados a su solvencia habitual, han convencido a Florentino Pérez de que merece seguir. El Madrid le ha ofrecido ampliar el contrato un año más, hasta 2027, pero con una petición clara: reducir su ficha de 9 millones netos a 7 millones por temporada. Un movimiento que encaja en la política salarial del club, que busca mantener su estructura interna equilibrada.

Según informan desde el entorno del central, Rüdiger ha aceptado la propuesta. El alemán se siente plenamente identificado con el Real Madrid, ha encontrado estabilidad familiar en la ciudad y considera que, a pesar de la competencia, puede seguir siendo protagonista en el proyecto de Xabi Alonso.

Clave en el sistema de Xabi Alonso

Rüdiger ofrece un perfil muy valioso para el técnico: es un central agresivo, dominante en el juego aéreo, con gran capacidad para anticipar y una energía competitiva que contagia al equipo. Además, su salida de balón, aunque no tan fina como la de otros compañeros, ha mejorado notablemente y encaja en la idea de Xabi Alonso, que quiere centrales capaces de sostener al equipo en campo rival.

El Madrid, satisfecho, asegura continuidad a un defensa que ha demostrado estar a la altura del escudo.