Xabi Alonso rectifica, hace caso a Mbappé y copia a Ancelotti

El Real Madrid consiguió una gran victoria en su visita a San Mamés ante el Athletic Club (0-3), demostrando que aún es un equipo poderoso y puede ganar realizando grandes partidos en las grandes citas. Y esto viene, precisamente, por la rectificación que habría hecho Xabi Alonso en el once, haciendo caso a las peticiones de Kylian Mbappé y copiando al antiguo entrenador, Carlo Ancelotti.

El tolosarra decidió dar entrada a Eduardo Camavinga por Arda Güler en el centro del campo, repitiendo así una medular que se vio, y mucho, durante las temporadas que Ancelotti estuvo en el banquillo del Madrid, ya que el francés acompañó a su compatriota, Aurelien Tchouameni, así como a Fede Valverde y Jude Bellingham, algo que fue muy positivo para los intereses del conjunto blanco.

Xabi Alonso hizo cambios en el centro del campo ante el Athletic y funcionó

Ante el bajón de rendimiento del turco, Alonso no tuvo problemas en dejarlo en el banquillo y darle entrada a jugadores que, en teoría, están en un mejor estado físico y con más confianza. Fue una buena decisión del entrenador, teniendo en cuenta que el Madrid mejoró en el juego y no sufrió mucho en el centro del campo, una de las posiciones más débiles del equipo este curso.

Aunque el partido de Tchouameni fue agridulce, ya que alternó alguna pérdida con acciones de mérito a nivel defensivo, el francés sigue siendo el pivote defensivo titular sin ningún tipo de duda. La gran sorpresa fue Camavinga, ya que el jugador volvió al once y marcó el 0-2, demostrando que tiene llegada de segunda línea. La presencia de Valverde también volvió a ser fundamental como el pulmón del equipo.

El tolosarra ha hecho caso a las peticiones de Mbappé y ha copiado a Ancelotti

Aun así, Bellingham volvió a tener un encuentro donde pasó totalmente desapercibido, lejos del nivel que demostró en sus primeros meses en el Madrid, un aspecto que enfadó a Güler, ya que el turco cree que, por su culpa, ha tenido un bajón de nivel, ya que no está cómodo con su presencia en el campo. Aun así, Xabi Alonso no dudará en seguir utilizando este centro del campo ante la mejora que ha demostrado el equipo.