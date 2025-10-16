El Real Madrid rechaza la última oferta del agente de Vinicius

La situación de Vinicius en el Real Madrid es muy complicada. Las negociaciones para su renovación están completamente paradas por las altas exigencias que ha puesto el jugador encima de la mesa, unas cifras que ni el club blanco ni Florentino Pérez están dispuestos a asumir para que el brasileño renueve su contrato con la entidad madrileña, por lo que su futuro es incierto.

De hecho, el Madrid habría rechazado la última oferta del agente del futbolista de hace un tiempo, cuando aún había conversaciones en curso respecto a su renovación. Vinicius quiere una prima para renovar su contrato, como si fuese la de un jugador que llega libre de otro club, como es siempre el caso. Sin embargo, en las renovaciones no suele haber este tipo de cláusulas.

El Madrid ha rechazado la prima de renovación que quiere Vinicius

El brasileño le ha comunicado al club blanco que, para aceptar un salario más bajo de lo que él quiere, y cree que se merece, estaría dispuesto a aceptarlo, siempre y cuando reciba una prima de renovación de unos 20 millones de euros. Aun así, el Madrid no está dispuesto a darle este dinero, teniendo en cuenta que no llegará a coste cero al Santiago Bernabéu como agente libre.

Este aspecto es el que está separando al jugador de renovar con la entidad madrileña. Vinicius ha puesto esta condición, la prima de renovación, como algo indispensable para ampliar su vínculo con el club, mientras que el Madrid ya le ha dejado claro en más de una ocasión, y en concreto en esta última oferta que hizo llegar el agente a los despachos de Valdebebas, que no será aceptada.

El conjunto blanco no está dispuesto a darle lo que pide el brasileño

El club ha querido recordarle al jugador que esto no se ha hecho nunca con las grandes estrellas que han estado en el Madrid y que también hicieron esta petición. El conjunto blanco sabe que la entidad está por delante de cualquier futbolista, por lo que será Vinicius el que tenga que dar el paso y revocar esta prima de renovación si quiere renovar y continuar muchos años más en la capital española.