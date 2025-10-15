Vinicius no se va del Real Madrid, ni se irá, porque nadie paga 250 millones, la mejor oferta es de 125

El futuro de Vinicius en el Real Madrid no está nada confirmado. El brasileño aún no ha renovado su contrato con la entidad madrileña, principalmente porque las negociaciones están paradas y no han avanzado desde hace tiempo. El jugador está pidiendo unas exigencias muy altas que Florentino Pérez no está dispuesto a aceptar, por lo que no hay novedades en ese frente.

A partir de ahí, el Madrid se ha planteado seriamente una venta en el caso de que no renovara su vínculo con el club, evitando así que se marchara gratis. Sin embargo, el problema es más bien económico referente al traspaso: Vinicius no se irá del conjunto blanco porque nadie va a pagar 250 millones de euros, que es lo que estarían pidiendo los madrileños en caso de venta.

El Madrid pide 250 millones de euros por Vinicius y la mejor oferta ha sido de 125

Esta cantidad sí que ha llegado procedente de Arabia Saudí, ya que están locos por hacerse con los servicios del brasileño. Aun así, el extremo no quiere marcharse a ese país y desea quedarse en Europa si decidiera abandonar el Madrid, por lo que la situación se complica. La mejor oferta que ha llegado en ese sentido, procedente de un club europeo, ha sido de 125 millones.

Esta cuantía no es para nada suficiente en los despachos del Santiago Bernabéu, teniendo en cuenta que consideran a Vinicius uno de los mejores jugadores del mundo, por lo que esta oferta tendría que subir mucho más para dejar salir al futbolista. Sin embargo, nadie la subirá, teniendo en cuenta que está en la recta final de su contrato y podría salir gratis dentro de dos años.

El brasileño sigue sin renovar con el conjunto blanco

La situación entre el jugador y el club es muy delicada y en los próximos meses se podría tomar una decisión complicada. El Madrid no quiere que Vinicius llegue al último año de su contrato sin renovar, por lo que si no hay novedades de cara al año que viene, los blancos se plantearán seriamente una venta en verano de 2026.