El Real Madrid respeta la decisión de Luis de la Fuente, pero cree que está siendo injusto con su estrella

Luis de la Fuente da este viernes la lista de convocados para el parón de selecciones del mes de octubre. Con el Mundial que se disputará en Estados Unidos dentro de unos meses, lo más probable es que la convocatoria no cambie mucho respecto a la cita mundialista, por lo que los llamados por el seleccionador serían prácticamente los designados para defender los colores de España en el torneo.

Sin embargo, el técnico seguirá sin convocar a un jugador del Real Madrid que está siendo de los mejores del conjunto blanco. Se trata de Álvaro Carreras, el lateral izquierdo que ha aterrizado este pasado verano en la entidad madrileña y se ha consagrado, con pocos partidos a sus espaldas, como uno de los mejores futbolistas que puede tener a su disposición Xabi Alonso.

Luis de la Fuente seguirá sin convocar a Álvaro Carreras para la selección

Aun así, el gran nivel que ha demostrado el canterano blanco no servirá para que De la Fuente lo llame para la selección absoluta. El seleccionador sigue confiando en Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo, sus dos laterales izquierdos favoritos que lleva convocado en las últimas listas desde que aterrizó en el banquillo de la Roja. Para el míster, son dos jugadores inamovibles.

A pesar de que tengan el favoritismo del seleccionador, el Madrid no acaba de entender que el combinado nacional esté echando a perder una estrella como la que se ha convertido Carreras en el conjunto blanco, siendo considerado uno de los mejores laterales izquierdos del panorama europeo después de haber realizado grandes actuaciones en el terreno de juego con el club madrileño.

El Madrid respeta la decisión, pero lo ve muy injusto

Aunque su rendimiento haya sido muy bueno y De la Fuente lo tenga en cuenta, la realidad es que el entrenador no quiere hacer cambios drásticos en las convocatorias de España, y más aún cuando el Mundial está a la vuelta de la esquina, por lo que no querrá cambiar las listas que ha ido teniendo en los últimos meses. El Madrid respeta su decisión, pero cree que está siendo injusto con Carreras.