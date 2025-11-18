El Tottenham ofrece 60+20 millones, Xabi Alonso desbloquea la salida, pero prefiere el Arsenal

Guerra en la Premier League por una de las estrellas del Real Madrid. Un jugador con el que no cuenta Xabi Alonso desde el primer día está recibiendo un interés muy fuerte en Inglaterra, con el Tottenham y el Arsenal muy atentos a su continuidad en el conjunto blanco. Aun así, el futbolista en cuestión preferiría recalar antes en el Emirates Stadium antes que en el primero.

Se trata de Rodrygo Goes, uno de los delanteros del Madrid que no está contando con oportunidades bajo las órdenes del tolosarra. El brasileño ha pasado de tener un rol de titular indiscutible la temporada pasada a ser un futbolista de rotación, quedándose incluso sin poder saltar al terreno de juego en muchos partidos de esta temporada, algo que ha hecho enfadar al extremo.

Rodrygo Goes prefiere irse al Arsenal antes que al Tottenham si se marcha del Madrid

La realidad es que el rendimiento que está teniendo Rodrygo en estos primeros meses del curso está dejando mucho que desear, a pesar de que no tenga muchos minutos, ya que lleva ocho meses sin marcar un gol con la camiseta blanca. Además, el hecho de que no encaje en el sistema de Alonso ha sido determinante para esta nula capacidad del brasileño de cara a portería.

Y ahí, varios equipos de la Premier League se han interesado por él. El Tottenham está dispuesto a poner encima de la mesa 60 millones de euros fijos más otros 20 en variables, una operación que el entrenador habría dado el visto bueno, ya que cree que sería muy buena venta por un jugador con el que no cuenta y que, ahora mismo, no está feliz en el Madrid este curso.

Xabi Alonso ha dado luz verde a la salida del brasileño porque no cuenta con él

Aun así, y según los informes, Rodrygo no querría ir al Tottenham y preferiría marcharse al Arsenal, otro conjunto que ya entró en las quinielas para hacerse con los servicios del carioca el pasado verano, cuando todo apuntaba que se marcharía del Santiago Bernabéu. Ahora, la operación se podría volver a intentar el próximo verano.