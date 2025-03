El vestuario del Real Madrid sospecha que Ancelotti miente

Se acerca el mercado de verano y se prevé un tablero movido en lo que a movimientos se refiere. Ancelotti no está pasando una buena temporada. Se mantiene vivo en las tres competiciones, habiendo perdido por goleada la final de la Supercopa de España ante el Barça, y sin hacer un juego contundente y convincente. Este hecho sabe que le ha hecho perder caché en el año que ha conseguido juntar todos los galácticos.

Además, el Madrid sigue vivo en las 3 competiciones por las interminables ayudas arbitrales. Sigue vivo en Copa del Rey después del bochornoso arbitraje que eliminó al Celta de Vigo en el Bernabéu. En Champions ya no hace falta decir nada. Y en liga está claro que, visto lo de Leganés, lo querrán mantener cerca del Barça para que no se le escape. Con todo ello, Ancelotti sigue gestionado su futuro, aunque los rumores apuntan hacia una misma dirección.

Ancelotti quiere dirigir la selección de Brasil

El más que inminente anuncio de Xabi Alonso como futuro entrenador del Real Madrid no parece estar muy lejos. Con un vestuario dividido y un año en el que, Ancelotti no está acabando de colmar las expectativas que se tenían depositadas en él. Todo apunto a que el técnico italiano no terminará su año de contrato y su más que posible marcha a dirigir la selección de Brasil para el Mundial 2026 suena muy fuerte.

Brasil no ha encontrado la fórmula con Dórival Júnior. Y Ancelotti, que terminaría su periplo profesional como entrenador de clubes, iniciaría un reto muy goloso a nivel profesional. Y más conociendo a futbolistas que ha tenido a sus órdenes como Vinícius Júnior y Rodrygo. Este hecho le abriría las puertas de par en par a Xabi Alonso para recalar en la capital, aunque con algunas condiciones bajo el brazo.

La decisión de Ancelotti la lleva en secreto

A pesar de que Ancelotti lo lleva en secretismo absoluto en torno a su plantilla, los futbolistas del Real Madrid sospechan que algún movimiento para el mercado de verano está tramando el técnico italiano. Ancelotti es consciente de que el Madrid será su último banquillo de clubes en su larga trayectoria profesional.

Ancelotti ha llegado a la conclusión de que a sus 66 años cerrará una etapa y se iniciará como selección de un gran país que con Dorival Júnior no presenta las mejores credenciales para luchar por el próximo Mundial.