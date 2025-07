El vestuario del Real Madrid sospecha que Xabi Alonso no le va a pasar ni una: “La salida no sería dramática”

El Real Madrid está viviendo unos últimos días muy complicados por las dudas que hay sobre la renovación de Vinicius. Las negociaciones para ampliar su contrato se encuentran estancadas por las altas exigencias que estaría pidiendo el brasileño para continuar, especialmente en materia económica, por lo que ya no se está descartando una posible salida del delantero en el mercado.

En ese sentido, desde el vestuario creen que esta salida "no sería dramática" y que Xabi Alonso no le va a pasar ni una, teniendo en cuenta que el tolosarra ha llegado al banquillo del Madrid con mano dura y con la necesidad de que todos los jugadores de la plantilla den el 100% sobre el terreno de juego. Si un futbolista no lo hace, aunque sea una estrella como Vinicius, no jugará.

El Madrid ya no vería dramática una salida de Vinicius

Por eso, y viendo que su rendimiento en el Mundial de Clubes ha sido decepcionante y que ya ha recibido un par de broncas por parte del entrenador por la actitud que ha demostrado sobre el campo, desde el club empiezan a cambiar de opinión acerca de una posible marcha del brasileño y ya no la calificarían como una noticia muy negativa para la entidad madrileña, sino todo lo contrario.

El bajón que ha pegado Vinicius en los últimos meses, desde el final de temporada hasta la disputa de la nueva competición de la FIFA, ha provocado que el jugador ya no tenga la sartén por el mango a la hora de definir su renovación, por lo que el Madrid se ha plantado ante las peticiones que habrían hecho los representantes del delantero y no aceptarán todo lo que pida.

La renovación del brasileño está paralizada

Por lo tanto, en el escenario de un posible traspaso de Vinicius del Madrid, desde el club blanco ya no lo verían algo dramático y que tendrían que evitar a toda costa. Teniendo en cuenta que el jugador está en el punto de mira de manera constante, su salida, en forma de un traspaso millonario, podría ayudar al equipo a reforzar otras posiciones que, a lo mejor, están más necesitadas.