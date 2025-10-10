Florentino Pérez diseña el nuevo Real Madrid con Xabi Alonso: cuatro jugadores no seguirán

A pesar de que la temporada acaba de empezar, con tan solo dos meses de competición realizados, tanto Florentino Pérez como Xabi Alonso ya están comenzando a planificar la plantilla del próximo curso del Real Madrid, con el objetivo de adelantarse en el mercado y acabar de concretar los objetivos prioritarios. A partir de ahí, ya se ha decidido que cuatro jugadores no seguirán.

En concreto, son futbolistas que ya no están contando en absoluto para el tolosarra o que acaban contrato y el club blanco ha decidido, después de un proceso interno, que no se les renovará su vínculo y tendrán que abandonar el Madrid el 30 de junio del año que viene. Es el caso de David Alaba o Antonio Rüdiger, dos defensas que no seguirán en el conjunto madrileño después de la finalización de sus contratos.

Alaba, Rüdiger, Ceballos y Endrick podrían no continuar en el Madrid

Tanto el austríaco como el alemán ya saben que el Madrid no les renovará y tendrán que buscarse un nuevo equipo de cara a la próxima temporada, ya que no entran en los planes del futuro del conjunto blanco. Además, también están en la lista negra dos jugadores como Dani Ceballos o Endrick, muy señalados por parte del entrenador en varias ocasiones en este inicio de temporada.

Ambos ya estuvieron cerca de marcharse del Santiago Bernabéu el pasado verano, pero el andaluz acabó rechazando su salida rumbo al Olympique de Marsella, una decisión que no gustó nada al club, mientras que la recaída de la lesión en el brasileño paró su cesión a la Real Sociedad. Aun así, parece que el verano que viene se volverá a tratar una posible salida de los dos jugadores.

Alonso no cuenta con ellos de cara a la próxima temporada

Xabi Alonso quiere que la plantilla se pueda tener controlada lo más pronto posible, especialmente en el apartado de salidas, ya que no quiere contar con futbolistas que no tendrán protagonismo hasta bien entrado el verano. El entrenador desea que nada más empezar el mercado se empiecen a mover estos jugadores para poder trabajar bien sin ellos en pretemporada y en los despachos.