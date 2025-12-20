Es de lo mejor del Manchester United y acaba de ser ofrecido a Florentino Pérez; el problema es su mala fama

La temporada del Real Madrid entra en una fase crítica. La falta de juego, los resultados irregulares y la sensación de estancamiento han colocado a Xabi Alonso contra las cuerdas. En los despachos de Valdebebas lo saben: si el equipo quiere cumplir los objetivos a final de curso, Florentino Pérez debe acelerar operaciones en el mercado y anticiparse a movimientos estratégicos. En ese contexto ha aparecido un nombre inesperado, pero muy potente: Kobbie Mainoo.

El centrocampista del Manchester United, considerado uno de los grandes talentos jóvenes de la Premier League, ha sido ofrecido al Real Madrid. Su calidad no genera dudas; el problema es otro: su mala fama reciente y el ruido extradeportivo que le rodea.

Kobbie Mainoo, talento puro para el mediocampo

Mainoo es, hoy por hoy, uno de los futbolistas más fiables del Manchester United. A sus 19 años se ha adueñado del centro del campo por su personalidad, lectura del juego y capacidad para jugar bajo presión. Es un mediocentro moderno: técnico, dinámico, con buen primer pase y llegada, capaz de actuar como interior o pivote en un doble eje.

Contractualmente, Mainoo tiene vínculo con el United hasta 2027, con opción de ampliación, y un salario aún asumible para los grandes de Europa. El club inglés no tiene intención de regalarlo, pero una oferta cercana a los 70-80 millones de euros podría abrir una negociación, sobre todo si el jugador presiona. En el Madrid lo ven como un perfil ideal para rejuvenecer la medular y complementar a Tchouaméni, Camavinga o Valverde, aportando control y ritmo.

La sombra de la polémica

El gran freno a la operación no es deportivo. En Old Trafford existe malestar por la actitud del entorno del jugador, especialmente tras conocerse que su hermano fue visto con la camiseta de otro gran club europeo. Un gesto que, aunque ajeno a Mainoo, sentó fatal en la grada y en parte de la directiva, alimentando la sensación de desafección.

Ese detalle, aparentemente menor, ha disparado las especulaciones sobre una posible salida futura, pese a su buen rendimiento en los últimos meses. Media Europa ha tomado nota: Bayern, PSG y varios clubes de la Premier siguen atentos, conscientes de que estas grietas suelen abrir ventanas de mercado irrepetibles. Florentino escucha. El talento convence. La duda está en si el Real Madrid quiere asumir el riesgo de una joya brillante con ruido alrededor.