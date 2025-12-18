Xabi Alonso pide 4 salidas para limpiar el Real Madrid

A pesar de que su situación en el Real Madrid es crítica y cualquier próximo tropiezo podría dar lugar a su destitución, Xabi Alonso tiene fe en darle la vuelta a esta crisis y, por eso, ya se encuentra planificando la plantilla de la próxima temporada. En un primer lugar, el técnico habría pedido cuatro salidas a la dirección deportiva para limpiar el conjunto blanco de jugadores con los que no confía.

Se trata de Fran García, Ferland Mendy, Dani Ceballos y Brahim Díaz, cuatro futbolistas que no han contado con la confianza del entrenador y que podrían tener que buscarse un nuevo equipo a partir del próximo verano. Los dos primeros han sido completamente superados por un fichaje, como ha sido Álvaro Carreras, mientras que los otros dos no han demostrado un nivel suficiente.

Xabi Alonso ha pedido la salida de cuatro jugadores del Madrid

Tanto el canterano como el francés han visto como la incorporación de Carreras les cerraba la puerta definitiva a la titularidad y, además, en los pocos minutos que han tenido, especialmente Fran García, ya que Mendy ha seguido estando lesionado, tampoco han demostrado un buen rendimiento para que puedan quedarse, ni que sea, como los suplentes en la banda izquierda.

Por la parte del centro del campo y la delantera, Ceballos y Brahim tampoco han contado con la confianza absoluta de Alonso, por lo que no es nada descartable que acaben en el mercado para ser vendidos. Especialmente el primero, algo que ya se intentó el pasado verano sin éxito, y teniendo en cuenta que le quedará un año de contrato, el Madrid quiere su salida.

El técnico tolosarra no cuenta con ellos para la próxima temporada

De momento, Alonso sigue diseñando el armado del equipo para la próxima temporada, ya que el vasco tiene fe en que seguirá siendo el técnico del conjunto blanco, al menos, un curso más, por lo que ya está planificando las líneas maestras del proyecto de la siguiente campaña. Aun así, el tolosarra está en la cuerda floja y si el Madrid no gana el próximo partido, se irá fuera.