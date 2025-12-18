Florentino Pérez tiene lista la destitución de Xabi Alonso

Xabi Alonso sigue estando en la cuerda floja y su situación no ha mejorado en el banquillo del Real Madrid. A pesar de que el conjunto blanco ha ganado los dos últimos partidos, estas dos victorias contra Alavés y Talavera solo le han dado algo de aire y tiempo al tolosarra. Por eso, Florentino Pérez ya tiene lista la destitución del entrenador en caso de que tenga que ejecutarla.

Y el presidente está totalmente preparado para echar al técnico en el caso de que el Madrid sufra un próximo descalabro. Esto significa que, en el siguiente encuentro que los madrileños pierdan y den una mala imagen en el terreno de juego, Alonso será relevado de su cargo como entrenador del conjunto blanco de manera inmediata. Por eso, ahora el punto de mira estará puesto en el duelo contra el Sevilla.

Florentino Pérez está preparado para destituir a Xabi Alonso

Los andaluces visitarán el Santiago Bernabéu este sábado, por lo que un nuevo tropiezo en el estadio sería definitivo para la destitución de Alonso. El crédito del entrenador sigue bajo mínimos y en el club, con Florentino a la cabeza, hay muchas dudas de que pueda llegar a reconducir la situación, ya que a pesar de las dos últimas victorias, el juego del equipo sigue siendo muy malo.

La sensación es que el proyecto no va a ninguna parte y, además, los futbolistas tampoco están tan unidos al técnico, a pesar de algunas declaraciones recientes dentro del vestuario. Su futuro no pinta bien, y salvo que haya una reacción contundente, algo que, en realidad, no se espera para nada, Alonso podría estar viviendo sus últimas semanas en el banquillo del Madrid.

Si el Madrid pierde el próximo partido, el técnico saltará

En caso de que finalmente se produjese esta destitución, Florentino habría escogido a Álvaro Arbeloa, actual entrenador del Castilla, para que tome las riendas del equipo, descartando a otras posibles opciones. El presidente cree que el técnico del filial sería el mejor indicado para continuar este proyecto y así se lo habría comunicado ya al exjugador, para que esté listo en cualquier momento.