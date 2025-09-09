Es de lo mejor que ha tenido el Real Madrid, pero Xabi Alonso lo va a dejar en el banquillo, no tiene sitio

Xabi Alonso recuperará efectivos importantes del Real Madrid una vez superado el parón de selecciones, ya que algunos jugadores que se encontraban en la enfermería desde el inicio de temporada recibirán el alta médica y estarán a disposición del técnico. Sin embargo, algunos de ellos no tendrían sitio en los esquemas del entrenador y lo más probable es que se queden en el banquillo.

Uno de ellos es Eduardo Camavinga, uno de los centrocampistas del equipo. El francés, que lleva de baja desde el pasado 23 de abril, justo en el partido que se lesionó, podría empezar a entrenarse con normalidad con sus compañeros durante esta semana, lo que significa que volverá dentro de muy poco a estar en las convocatorias del vasco una vez finalizados sus problemas físicos.

Eduardo Camavinga volverá después de su lesión, pero no tiene sitio

Aun así, las opciones de Camavinga para poder ser titular en el equipo son muy complicadas, teniendo en cuenta la competencia que hay en la medular. Alonso ha dejado claro que Aurelien Tchouameni y Fede Valverde son dos fijos en sus alineaciones, mientras que el otro puesto en el centro del campo parece destinado a Arda Güler, ya que el turco da mucha creación de juego.

El joven podría ser el sacrificado para dar entrada al francés en algunos partidos, pero de momento, no parece que sea el caso. De hecho, que Camavinga pueda jugar de pivote en el sitio de su compatriota estaría descartado debido a las desconexiones constantes que sufre durante los partidos, algo por lo que ha sido muy criticado, especialmente la temporada pasada.

El francés empezará la temporada como suplente en el banquillo

La realidad es que tanto el Madrid como Alonso confían mucho en el potencial del jugador, pero a día de hoy, no tiene sitio en el conjunto blanco. El tolosarra tendrá un auténtico rompecabezas para darle minutos de calidad al centrocampista y tratará de encajarlo en sus planes a lo largo del curso. Teniendo en cuenta la cantidad de partidos en el calendario, habrá rotaciones y Camavinga tendrá oportunidades.