Xabi Alonso no lo quiere en el Real Madrid, le ha pedido al presidente que lo venda o lo regale y cuánto antes

La llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid ha provocado cambios drásticos en el rol de algunos jugadores del conjunto blanco. Futbolistas que la temporada pasada eran fijos e imprescindibles en el terreno de juego han pasado a no contar demasiado para el nuevo entrenador y, por ende, estar en la puerta de salida próximamente si no mejora su situación a corto plazo.

Es el caso de Raúl Asencio, uno de los defensas del equipo que ha desaparecido completamente en los esquemas del tolosarra. De hecho, el canterano se habría convertido en el último central en la rotación de Alonso, por detrás de Dean Huijsen, Éder Militão, Antonio Rüdiger e incluso David Alaba, lo que ha provocado que sea prácticamente imposible que tenga minutos en el campo.

Xabi Alonso no quiere a Raúl Asencio en el Madrid

El canario ha pasado de ser titular indiscutible con Carlo Ancelotti a no tener protagonismo en la retaguardia del Madrid, ya que aún no ha llegado a debutar en Liga tras su horrendo Mundial de Clubes, donde cometió varios errores de gravedad en partidos distintos. Ahí, el técnico acabó poniéndole la cruz y, desde entonces, ya no confía en él para que sea uno de los líderes en defensa.

Además, el fichaje de Dean Huijsen y la recuperación de Militão han sido otros motivos que han acabado de cerrarle las puertas a Asencio y de cambiar su rol de primer central del curso pasado a ser el quinto, es decir, el último. De hecho, el entrenador sigue sin estar convencido de sus defensas en la plantilla y habría pedido incluso otro fichaje en la zaga de cara a la próxima temporada.

El canterano no cuenta para el técnico tolosarra

Esta campaña será clave para Asencio y, si la situación continúa, no se descarta nada en el mercado de invierno. El canterano recibió ofertas en verano, pero no se planteó salir del Madrid tras conseguir dorsal del primer equipo. En unos meses, todo podría cambiar en el Santiago Bernabéu si el central sigue sin tener minutos en el terreno de juego bajo las órdenes de Alonso.