Es la decisión más difícil para Florentino Pérez que no quiere echarlo a pesar de que se lo pide Ancelotti

Florentino Pérez fichó el pasado verano a Endrick, delantero de 18 años procedente del Palmeiras. El joven brasileño era considerado una promesa y todo apuntaba a que iba a ser uno de los atacantes del futuro del Real Madrid. Sin embargo, unos meses después de gastarse 60 millones de euros por él, no cuenta prácticamente para Carlo Ancelotti y cuando ha tenido minutos no los ha aprovechado.

Aunque tuvo un buen debut y sus primeros encuentros fueron aceptables, después fue cayendo en picado hasta quedar en el ostracismo por parte del técnico italiano. Esta temporada solo ha jugado 250 minutos, siendo el segundo con menos participación en el equipo, después de Jesús Vallejo, otro futbolista que no entra en los planes del entrenador y está totalmente descartado. Por eso, se ha pedido su marcha, aunque Florentino es reticente.

Ancelotti le exige a Florentino que eche a Endrick

Ancelotti lleva mucho tiempo pidiéndole al presidente que le abra la puerta de salida porque no cuenta con él y no tiene sitio en la plantilla. La delantera está muy poblada y viendo su rendimiento, es inviable que pueda tener minutos de aquí a final de curso. Fue titular contra la modesta Deportiva Minera, un equipo de Segunda RFEF, pero estuvo muy impreciso y no pudo marcar ningún gol.

Por eso, el italiano le ha exigido a Florentino que lo mejor para el joven atacante es que pruebe suerte en otro equipo que no sea el Madrid. A pesar de que el entrenador lo venderia porque no le ve futuro en el conjunto blanco, la dirección deportiva no quiere perderlo definitivamente, ya que aún confían en que pueda salir del bache y ser importante en el club madrileño los próximos años.

Los posibles destinos

Si finalmente el máximo mandatario blanco aceptara la salida de Endrick, solo sería a partir de una cesión para los seis próximos meses y a un equipo de la Liga. Así, el brasileño se acabaría de adaptar en España y a la competición doméstica, pudiendo tener muchos más minutos que en el Madrid y creciendo y madurando como futbolista. Aun así, la decisión no está tomada del todo, pero el plazo máximo llega hasta que finalice el mercado de invierno, a principios de febrero.