Escándalo en Fluminense de Brasil, un ex Real Madrid se peleó con su DT y rescindió contrato

Marcelo, el futbolista múltiple campeón con el Real Madrid, rescindió su contrato con el Fluminense de Brasil después de una fuerte pelea con el entrenador Mano Menezes. Todo ocurrió cuando el lateral de 36 años estaba por ingresar al campo de juego en el duelo ante el Gremio, correspondiente a la jornada 32 del Brasileirao.

Tal como puede verse en las imágenes, Marcelo estaba a punto de entrar al encuentro que su equipo iba ganando por 2-1, cuando, de manera insólita, lanzó un manotazo para quitarse de encima a Menezes. El DT, notoriamente molesto por la actitud del jugador, decidió mandar a la cancha a John Kennedy en lugar del histórico exjugador del Real Madrid, quien volvió a ponerse la pechera. El encuentro terminó 2-2.

Marcelo ya es agente libre

Tras el partido, el ex DT de la Selección de Brasil reveló qué sucedió con Marcelo. “Iba a poner a Marcelo, pero hubo algo que no me gustó y cambié de opinión. Entonces, puse a John Kennedy”, explicó.

Según informó el periodista Fabrizio Romano, “la leyenda del Real Madrid, Marcelo, ahora está disponible como agente libre ya que su contrato con el Fluminense ha sido rescindido”.

🚨🇧🇷 Real Madrid legend Marcelo, now available as free agent as his contract at Fluminense has been terminated. pic.twitter.com/9xEplRa4gy — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 2, 2024

El comunicado del Fluminense de Brasil

Tras el escándalo, la directiva del Flu emitió un comunicado "para anunciar la rescisión del contrato de mutuo acuerdo entre las partes. Formado en las categorías juveniles, Marcelo regresó a Fluminense en 2023, habiendo participado en la conquista del Campeonato Carioca 2023, los inéditos títulos de la Conmebol Libertadores 2023 y la Recopa 2024".

Por el momento se desconoce qué es lo que hará Marcelo de su futuro como futbolista profesional. A sus 36 años, claro está, el defensor debe analizar bien cuáles serán los próximos pasos a seguir.