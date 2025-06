Está fuera, a Xabi Alonso se le termina la paciencia, si sigue en el Real Madrid no jugará

La llegada de Xabi Alonso provocará cambios drásticos en algunos aspectos de la plantilla del Real Madrid. La continuidad de varios jugadores podría estar en duda una vez se acabe el Mundial de Clubes y el tolosarra decida del todo con qué futbolistas cuenta y con cuáles no para darle salida. Precisamente, ya habría tomado la decisión con uno de los que menos minutos ha tenido esta temporada.

Se trata de Endrick, uno de los delanteros del equipo que ha vivido en el completo ostracismo bajo las órdenes de Carlo Ancelotti. El brasileño solo ha tenido oportunidades regulares en la Copa del Rey, mientras que en las otras competiciones ha tenido que resignarse a verlo todo desde el banquillo, sin tener opciones de jugar y ayudar al club desde el terreno de juego.

Xabi Alonso se ha hartado de Endrick y le habría dicho que si sigue no jugará

Aunque parecía que con la salida del italiano y la llegada de Alonso la situación podría cambiar, la realidad es que al nuevo entrenador también se le he acabado la paciencia y ya le habría comunicado al jugador que si sigue en el Madrid la próxima temporada no va a jugar prácticamente nada. Además de su pésima actitud, su estilo de juego y la competencia no le ayudan en absoluto.

En este Mundial de Clubes, y debido a los problemas físicos de Kylian Mbappé, el 9 titular está siendo Gonzalo García, y teniendo en cuenta que el rendimiento del canterano está siendo muy bueno, tiene muchos números para acabar siendo el delantero centro suplente, por delante de Endrick. De hecho, el brasileño podría haber ocupado esa posición si no se hubiese lesionado en el tramo final de curso.

El tolosarra ha exigido la cesión del delantero brasileño

Por lo tanto, Alonso le ha propuesto tanto al jugador como a Florentino Pérez una cesión para que pueda jugar más en otro equipo y crezca como futbolista, pero está por ver si tanto Endrick como el presidente aceptarán esta situación drástica de los acontecimientos o continuarán luchando para que el brasileño se quede en el Madrid y pueda ser importante de cara al futuro.