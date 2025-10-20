Fede Valverde, como capitán, pide que jueguen los mejores, y, ahora, no lo es, resta más que suma

Fede Valverde volvió a ser el lateral derecho del Real Madrid en la victoria contra el Getafe en su visita al Coliseum. Como capitán, el uruguayo, tras solucionar su polémica con Xabi Alonso respecto a la posición, demostró de nuevo que puede ser uno de los jugadores más importantes del conjunto blanco. Además, también dejó claro que deberían jugar los mejores sobre el campo.

Y ahí, el centrocampista señaló a uno de los centrocampistas que salió de inicio: Eduardo Camavinga. El francés fue titular por primera vez esta temporada después de volver de la lesión que le afectó durante el verano y en los primeros partidos del curso, pero no acabó de demostrar su mejor nivel y volvió a estar en el punto de mira por su pésimo rendimiento en el terreno de juego.

Fede Valverde cree que Camavinga resta más que suma en el campo ahora mismo

El jugador estuvo perdido desde el arranque y, de hecho, sus mejores acciones fueron rectificaciones que tuvo de errores propios, una de las críticas que más recibe Camavinga: la cantidad de fallos que comete y que perjudican los intereses del Madrid. Se mostró muy desubicado en el campo, teniendo en cuenta que fue su primera titularidad en los esquemas de Alonso.

Aun así, fue uno de los primeros cambios que realizó el tolosarra en el partido, después de ver que no se consiguió el propósito esperado con el francés. De momento, el entrenador aún no ha podido encontrarle un buen plan al centrocampista, ya que aunque jugó como pivote, al lado de Aurelien Tchouameni, siguió sin demostrar que pueda ser una pieza clave en el Madrid.

El centrocampista francés volvió a tener un rendimiento cuestionable

Por lo tanto, es posible que esta temporada pueda definir el futuro de Camavinga a corto plazo. Si Alonso no acaba de confiar en él y el francés no mejora en su juego, el conjunto blanco podría acabar abriéndole la puerta de salida en el próximo mercado de verano, ya que ha sido un futbolista que no ha demostrado todo el potencial desde su llegada al Santiago Bernabéu hace unos años.