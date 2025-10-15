Fede Valverde ha pedido perdón a Xabi Alonso

Fede Valverde ha estado en el punto de mira en las últimas semanas en el Real Madrid. El centrocampista ha estado envuelto en la polémica tras negarse a jugar en el lateral derecho y el posterior castigo de Xabi Alonso, dejándolo en el banquillo. El uruguayo recibió la reprimenda de algunos de sus compañeros, como del capitán Dani Carvajal, por lo que provocó en el vestuario su decisión.

Por eso, y con el parón de selecciones en marcha, Valverde ha querido reaccionar y le ha pedido perdón al entrenador. El jugador no ha ido con Uruguay a este parón internacional, algo que le ha ayudado a quedarse en Valdebebas y descansar tras un inicio de temporada muy irregular. Y ahí, el mediocentro ha querido disculparse con el tolosarra por todo lo que ha pasado últimamente.

Fede Valverde le ha querido pedir disculpas a Xabi Alonso

Alonso las ha aceptado y le ha asegurado que es uno de los jugadores más importantes que tiene el Madrid en sus filas, por lo que su presencia en el campo es muy necesaria para que el conjunto blanco consiga los éxitos. Este parón ha ayudado mucho a ambos, ya que se han reconciliado y, además, el técnico ha querido trabajar con él de manera individual para aumentar su nivel.

Valverde sabe que se equivocó en su momento y, por eso, está trabajando al máximo para poder recuperar el rendimiento que ha tenido en los últimos años en la entidad madrileña, siendo un futbolista decisivo sobre el campo, algo que, durante este inicio de temporada, no ha sucedido. Alonso confía en él y le ha agradecido mucho su generosidad y disposición después de la polémica.

El episodio entre ambos se ha cerrado y la polémica ha terminado

Por lo tanto, parece que se podría dar por finalizado este capítulo entre el uruguayo y el vasco, teniendo en cuenta que ha sido una de las noticias más destacadas en las últimas semanas en el Madrid y que ha provocado incluso que el club se planteara una posible continuidad de Valverde, ya que su decisión no sentó nada bien, ni a los dirigentes ni al vestuario.