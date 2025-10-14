No habrá paz para Xabi Alonso, conflicto en el vestuario, o juega o se va

Xabi Alonso tiene muy claras sus ideas y no se dejará achantar por las peticiones de los jugadores con los que no cuenta. El técnico no ha dado oportunidades a uno de los delanteros del equipo que las está pidiendo después de haber vuelto de lesión, pero de momento, no ha debutado esta temporada. Por eso, este futbolista en cuestión ha amenazado con marcharse del Real Madrid.

Se trata de Endrick, uno de los atacantes del equipo que aún no ha tenido ningún minuto en este curso. El brasileño ya ha entrado en cinco convocatorias, pero no ha sido llamado por Alonso para entrar al terreno de juego, lo que ha provocado el enfado monumental del ariete. Con el cambio en el banquillo, el joven jugador pensaba que su situación cambiaría, pero ha sido más de lo mismo.

Endrick se marchará del Madrid si Xabi Alonso no le da oportunidades

A partir de ahí, Endrick se está planteando seriamente abandonar el Madrid, ya sea en el mes de enero, en el mercado de invierno, o el próximo verano. El delantero no quiere marcharse del conjunto blanco, ya que quiere triunfar en el Santiago Bernabéu, pero está viendo que el tolosarra no le dará las oportunidades que merece en el campo y esto podría perjudicar a su carrera.

De hecho, en un principio, el futbolista lo tenía todo hecho para jugar cedido en la Real Sociedad durante esta campaña, pero la recaída de la lesión que sufrió a finales de la temporada pasada tiró la operación. Ahora, se podría retomar, ya que es posible que el conjunto donostiarra siga interesado en el brasileño para reforzar su ataque en un equipo que le podría dar minutos de calidad.

El delantero brasileño no cuenta para el entrenador vasco

Por lo tanto, está por ver si Alonso cambiará su decisión y Endrick entrará en sus esquemas o seguirá viviendo en el ostracismo absoluto. El ariete necesita jugar para seguir creciendo y madurando, pero si ve que esto no será posible en el Madrid, decidirá tomar la dura decisión de abandonar el conjunto blanco, al menos como cedido.