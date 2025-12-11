Fede Valverde le ha dejado las cosas claras a Xabi Alonso

El Real Madrid sufrió una dura derrota ante el Manchester City en el Santiago Bernabéu, provocando que la situación hacia Xabi Alonso fuera más complicada. De hecho, Fede Valverde le dejó las cosas claras al técnico justo después del encuentro, en el vestuario, teniendo una charla importante entre ellos dos para evitar que los problemas se vuelvan a repetir como en el duelo ante los ingleses.

El uruguayo volvió a ser el lateral derecho titular ante las bajas que tenía el equipo en defensa y fue un auténtico coladero. Teniendo en cuenta que su posición natural está en el centro del campo y no en la banda y, por lo tanto, no es un defensor, Valverde sufrió mucho a Jérémy Doku, uno de los mejores jugadores del City, que hizo lo que quiso con uno de los capitanes del Madrid.

Fede Valverde le ha vuelto a decir a Xabi Alonso que no quiere jugar en el lateral

Por eso, Valverde le quiso volver a recordar a Alonso que él no es lateral y no se siente nada cómodo jugando en esa demarcación. Más aún si delante tendrá a un regateador que le pondrá las cosas muy complicadas, como es el belga. El uruguayo entiende que el equipo tenga bajas y a día de hoy no haya lateral derecho, pero cree que hay otros que lo podrían hacer mejor que él.

Por ejemplo, el centrocampista prefiere que Raúl Asencio, otro de los futbolistas que quedó señalado ante el City, fuera el titular en la banda derecha antes que él, ya que siendo defensa, su rendimiento ante un driblador como Doku hubiese sido mejor. Sin embargo, el canterano tuvo que apañárselas de central, donde tampoco realizó un gran partido y fue pitado por la afición.

Jérémy Doku le puso las cosas muy complicadas al uruguayo en la banda

Valverde sabe que Alonso lo necesita en el lateral por las lesiones de Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold, pero le ha aconsejado que no lo ponga en encuentros cruciales para evitar este tipo de situaciones, donde el City tuvo una gran superioridad en la banda derecha y Doku fue un verdadero dolor de cabeza para el conjunto blanco durante todo el partido.