Xabi Alonso le ha pedido más porque cree que está perjudicando al Real Madrid

Xabi Alonso está viviendo una situación límite en el banquillo del Real Madrid. El tolosarra está en la cuerda floja y el desenlace del próximo partido podría ser determinante para acabar de sellar su destitución como entrenador del conjunto blanco. Por eso, el vasco está haciendo todo lo posible para darle la vuelta a esta situación y le habría pedido ayuda a una estrella del equipo.

En ese sentido, el técnico le habría pedido más a Jude Bellingham porque cree que está perjudicando al Madrid con el nivel actual que ha demostrado en el terreno de juego. El inglés está siendo cuestionado por el mal rendimiento que ha enseñado sobre el campo en los últimos partidos, algo que no ha acabado de gustar ni al entrenador, ya que se juega su futuro, ni a los madridistas.

Xabi Alonso le ha pedido a Jude Bellingham que suba su rendimiento

La realidad es que el rendimiento de Bellingham está siendo trágico y el británico no acaba de volver al nivel que acostumbró al club, especialmente en sus primeros meses en el Madrid. Por eso, Alonso cree que puede mejorar mucho más y le ha animado para que lo haga, ya que a día de hoy, su presencia sobre el césped está restando más que sumando para el equipo en sí.

Aun así, el cuerpo técnico también ha llegado a la conclusión de que el inglés podría estar haciéndole la cama al entrenador, ya que Bellingham no acaba de estar cómodo con Alonso en el banquillo, teniendo en cuenta las decisiones y las indicaciones que ha tomado el tolosarra con él, como la posición en la que esta temporada está teniendo que jugar, en un sitio que no le gusta.

El inglés no está demostrando un buen nivel sobre el terreno de juego

Por lo tanto, está por ver si el británico aumentará su rendimiento y ayudará al Madrid a ganar los próximos partidos o, por ende, continuará igual para que Alonso sea destituido de su cargo, algo que Bellingham estaría buscando, así como otros pesos pesados dentro del vestuario del conjunto blanco, como Vinicius o Fede Valverde, quienes también están hartos del míster.