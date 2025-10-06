Fede Valverde lo va a tener muy difícil en el Real Madrid que le ha buscado sustituto de 130 millones

Después de unos días muy complicados, Fede Valverde volvió al once titular del Real Madrid en la visita del Villarreal al Santiago Bernabéu. Y lo hizo como lateral derecho, teniendo en cuenta que su posición en el campo fue uno de los motivos de la polémica del uruguayo y del enfado de Xabi Alonso, ya que el centrocampista se había negado a jugar en esa demarcación.

Aun así, el tolosarra decidió colocar al jugador en la banda ante las bajas que tiene el conjunto blanco en el lateral derecho, haciendo caso omiso a las peticiones de Valverde respecto a no jugar allí. Tras toda esta polémica y el pésimo rendimiento que está dando sobre el campo en este inicio de temporada, el Madrid ya le está buscando un sustituto de 130 millones de euros.

Fede Valverde sería sacrificado para poder fichar a Rodri Hernández

No para la banda, sino para el centro del campo. El sueño de Florentino Pérez es poder fichar a Rodri Hernández y hará todo lo posible para quitárselo al Manchester City. El español acaba contrato en 2027 y, de momento, no ha renovado, lo que está provocando que el optimismo vaya creciendo en los despachos de la entidad madrileña. Eso sí, un traspaso no saldría nada caro.

Aunque al Madrid le gustaría esperar que acabara su contrato y pudiera venir gratis al Santiago Bernabéu, los acontecimientos se podrían acelerar de cara al verano que viene con una oferta descomunal que convenza al equipo inglés, ya que el conjunto del Etihad Stadium no está dispuesto a vender a uno de sus jugadores estrella. Solo lo haría si él mismo pidiera salir.

El uruguayo está teniendo un inicio de temporada muy malo y lleno de polémica

Y ahí, si finalmente Rodri fichara por el Madrid, el gran sacrificado sería Fede Valverde. Los blancos tendrían que realizar una venta considerable y dolorosa para dar hueco al centrocampista español y el uruguayo estaría en la lista de descartados. No está cómodo con Xabi Alonso y su nivel ha bajado considerablemente, por lo que todo apunta a que sería el escogido para una gran venta.