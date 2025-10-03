Florentino Pérez debe decidir, ofrecen hasta 10 millones, el Real Madrid lo quiere, pero Xabi Alonso, no

El Real Madrid ya ha recibido una oferta destacada por un jugador que ha llegado recientemente al primer equipo del conjunto blanco. El club deberá decidir en el próximo mercado, en el de invierno, si acepta o no esta propuesta que ha llegado de un club de Italia respecto a un futbolista con el que Xabi Alonso no acaba de contar y que aceptaría su marcha sin ningún problema.

El jugador en cuestión es Gonzalo García, uno de los delanteros del equipo. El canterano irrumpió en el pasado Mundial de Clubes, siendo importante en los primeros compases del proyecto con el nuevo entrenador, pero a la hora de la verdad, en este inicio de temporada, no está jugando prácticamente nada, por lo que la opción de una salida empieza a ganar forma en el Madrid.

El Como italiano está muy interesado en Gonzalo García

Y ahí, entra el Como. El equipo dirigido por Cesc Fàbregas estaría muy interesado en hacerse con los servicios del ariete e incluso ya habrían llamado a la entidad madrileña para conocer la predisposición del club, teniendo en cuenta las buenas relaciones que hay entre ambos conjuntos. Los italianos estarían dispuestos a ofrecer hasta 10 millones de euros para quedarse en propiedad con el futbolista.

Eso sí, la fórmula sería la misma que el Madrid ya ha aplicado con canteranos como Nico Paz y Jacobo Ramón, que han acabado en el elenco de la Serie A. Los blancos se reservarían el 50% de sus derechos y tendrían, de la misma manera que los jugadores mencionados, una cláusula de recompra durante los próximos años para poder recuperar a Gonzalo si este despuntase mucho en Italia.

Están dispuestos a ofrecer 10 millones por el delantero

A partir de ahí, la decisión será del delantero, que no ve con muy malos ojos una posible marcha al Como. Gonzalo ha recibido muy buenas palabras de excompañeros como Nico Paz o Jacobo y le habrían recomendado empezar esta nueva etapa bajo las órdenes de Cesc Fàbregas. De momento, no hay nada cerrado, pero la situación podría empezar a gestionarse en las próximas semanas.