Fede Valverde y Courtois, y no son los únicos, sospechan de tres jugadores del Real Madrid

Fede Valverde y Thibaut Courtois son dos piezas indispensables en el Real Madrid y dos de los capitanes del equipo. Por eso, tanto el uruguayo como el belga han puesto el foco y las sospechas en tres jugadores del conjunto blanco, ya que su rendimiento, al menos en defensa, está perjudicando los intereses de la entidad madrileña, especialmente en los últimos partidos jugados.

Se trata de los delanteros, como Kylian Mbappé o Vinicius, o incluso Jude Bellingham, cuando el inglés está en posiciones más adelantadas. La realidad es que estos futbolistas no están presionando arriba, lo que está provocando que las tareas defensivas del Madrid se tengan que multiplicar si los atacantes no paran, desde un primer momento, la salida de balón de los rivales.

Valverde o Courtois se han quejado de que los delanteros del Madrid no presionan arriba

Una de las premisas que dejó clara Xabi Alonso desde su primer día en el banquillo del Madrid fue la importancia de presionar arriba, poniendo el foco especialmente en los jugadores previamente mencionados como Mbappé o Vinicius, ya que eran de los que menos presión hacían. Aunque mejoraron en las primeras jornadas, ahora mismo su presión brilla por su ausencia.

Teniendo en cuenta esto, el hecho de que el equipo no presione arriba, con los delanteros en el punto de mira, provoca que luego los defensas sufran más los ataques de los rivales, ya que si no hay presión, superan fácilmente las primeras líneas del Madrid y llegan rápido al área del conjunto blanco. Valverde lo ha sufrido en los últimos partidos cuando ha estado jugando en el lateral derecho.

El equipo ha perdido esta presión que ha pedido Xabi Alonso desde el primer día

Además, Courtois ya ha hecho saber su enfado en más de una ocasión en las ruedas de prensa posteriores a los partidos, ya que el belga ha tenido que salvar al Madrid muchas veces, especialmente en los últimos encuentros, debido a que los blancos han sufrido más ahora, en las últimas semanas, que a principio de temporada, cuando se presionaba más y había más intención por parte de los atacantes.