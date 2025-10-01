Fede Valverde se negó a jugar de lateral y Xabi Alonso lo contó al vestuario, le puso la cara colorada

Fede Valverde es uno de los jugadores más importantes del Real Madrid y uno de los capitanes del equipo. A pesar de su importancia, tanto dentro como fuera del terreno de juego, el uruguayo está siendo noticia en los últimos días por su pésimo rendimiento en el campo y por los problemas que existen en el lateral derecho, una posición que podría ocupar él, como ya ha hecho anteriormente.

Sin embargo, el centrocampista ha dicho por activa y por pasiva, incluso de manera pública, que no le gusta jugar en esa demarcación e intentará hacer todo lo posible para continuar en la medular. Esas palabras no gustaron nada a Xabi Alonso, ya que el entrenador cree que todos los futbolistas deben jugar donde les diga el técnico, aunque no les guste o no se sientan del todo cómodos.

Xabi Alonso le pidió a Fede Valverde jugar de lateral, pero se negó

A partir de ahí, el tolosarra pidió a Valverde que fuera el lateral derecho del equipo en el partido ante el Kairat Almaty, correspondiente a la segunda jornada de la UEFA Champions League, pero el uruguayo se negó a jugar ahí. Por eso, Alonso lo contó en el vestuario, poniéndole la cara colorada a su jugador y señalándolo públicamente por el simple hecho de haberse negado a jugar en el lateral.

El técnico decidió dejarlo en el banquillo y Valverde no jugó ni un solo minuto en Kazajistán, lo que ha provocado que la situación entre ambos sea más tensa de lo que se esperaba y un problema de cara a las próximas semanas, teniendo en cuenta que el Madrid aún estará bastante tiempo sin tener un lateral derecho natural, por lo que el centrocampista podría tener que jugar ahí sí o sí.

El uruguayo no está teniendo un buen inicio de temporada

La realidad es que el uruguayo no está teniendo un buen inicio de temporada en el terreno de juego y el equipo lo está notando, ya que el conjunto blanco no está disfrutando de la intensidad y de la pegada que tenía Valverde de antaño. Además, si tampoco está cómodo en el campo, la situación llega a un punto preocupante.