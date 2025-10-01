Xabi Alonso, acusado por un sector del vestuario de destruir a Vinicius y de ir a por Fede Valverde

El Real Madrid consiguió una nueva victoria en su trámite en Kazajistán después de golear al Kairat Almaty en la segunda jornada de la UEFA Champions League (0-5). Los blancos fueron de menos a más y acabaron teniendo un partido muy cómodo, aunque Xabi Alonso señaló a algunos jugadores por lo que pasó en el derbi madrileño hace unos días y los dejó en el banquillo.

Además, algunas decisiones del tolosarra tampoco gustaron mucho. De hecho, el entrenador está siendo acusado por un sector del vestuario de destruir a Vinicius y de ir a por Fede Valverde después de las acciones del técnico en los últimos partidos, cambiando constantemente al brasileño y dejando en el banquillo al uruguayo en una especie de castigo tras el duelo en el Metropolitano.

Xabi Alonso, acusado en el vestuario de ir a por Vinicius y Valverde

Alonso puso de titular a Vinicius, pero cuando faltaban 20 minutos para acabar el partido, y con 0-2 en el marcador, decidió sustituirlo, algo que no gustó nada al extremo. El jugador volvió a quejarse en el terreno de juego por su cambio e hizo algún comentario despectivo que llegó a los oídos del entrenador, pero no quiso darle más vueltas en la rueda de prensa posterior.

Con Valverde, la situación es complicada. Las lesiones que hay en el equipo podrían obligar al centrocampista a tener que jugar de lateral derecho, una posición que no le gusta, algo que ya ha dejado claro. Por eso, algunos piensan que estas palabras habrían molestado a Alonso, que habría decidido señalarle dejándolo en el banquillo y no darle ni un solo minuto contra el Kairat.

El técnico está teniendo problemas con los dos pesos pesados

A partir de ahí, un sector del vestuario cree que el técnico se ha enemistado con estos dos pesos pesados y que la situación podría ir a peor en las próximas semanas. Alonso tiene claro que seguirá cambiando a Vinicius, mientras que el rifirrafe que hay con Valverde también puede durar bastante tiempo por los periodos de baja que hay en la plantilla respecto a las lesiones.