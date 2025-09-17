Fede Valverde se niega a jugar donde le pide Xabi Alonso

El Real Madrid consiguió una victoria muy sufrida contra el Olympique de Marsella en el debut en la UEFA Champions League en el Santiago Bernabéu. El conjunto blanco obtuvo los tres primeros puntos de la temporada gracias a los dos goles de penalti de Kylian Mbappé, pero tuvo muchos problemas a la hora de asegurar la victoria y hubo discrepancias en el terreno de juego.

De hecho, uno de los jugadores más importantes del equipo, Fede Valverde, se negó a jugar donde le pidió Xabi Alonso. El uruguayo, que es uno de los mejores centrocampistas del mundo, no quiso ponerse de lateral derecho, algo que le pidió al entrenador tras la expulsión de Dani Carvajal, lo que provocó que el tolosarra tuviera que dar entrada a Raúl Asencio para reorganizar la defensa.

Valverde se negó a ponerse de lateral derecho a petición de Xabi Alonso

Trent Alexander-Arnold fue el titular en la banda, pero no habían pasado ni cinco minutos del inicio del encuentro cuando se lesionó y tuvo que ser sustituido por Carvajal. Sin embargo, el madrileño tampoco duró mucho en el campo, ya que fue expulsado en la segunda parte con roja directa por una agresión a Rulli. Ahí, Alonso fue cuando le pidió a Valverde que se pusiera de lateral.

Aun así, el uruguayo quiso seguir jugando en el centro del campo, donde cree que puede aportar más al equipo, y se negó a ponerse en esa demarcación. Aunque el técnico insistió, vio que no podría convencer a Valverde, por lo que tuvo que dar entrada a otro defensa para no dejar la retaguardia muy débil, especialmente en la banda derecha, la posición que quedó huérfana.

El uruguayo acabó cansado la temporada pasada de esa posición

Valverde ya jugó en su momento con Carlo Ancelotti en el lateral derecho, especialmente la temporada pasada, cuando Carvajal se lesionó de gravedad y Lucas Vázquez no daba el nivel necesario. Sin embargo, el uruguayo no quedó muy contento en esa posición y dejó claro en su día que no iba a jugar más ahí. En el partido contra el Olympique de Marsella lo cumplió negándose a jugar donde le pidió Alonso, creando un nuevo conflicto en el Madrid.