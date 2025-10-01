Fede Valverde tiene dos vías de escape del Real Madrid, una fue rechazada en verano, la otra sigue abierta

Fede Valverde está en la orden del día por los problemas que está teniendo últimamente en el Real Madrid. El inicio de temporada del uruguayo no está siendo nada bueno, con varios errores de gravedad, mientras que su relación con Xabi Alonso está empeorando cada vez más por la disputa que hay entre ambos sobre su posible posición en el terreno de juego en los próximos partidos.

Las lesiones en el lateral derecho han provocado que el conjunto blanco se haya quedado sin efectivos en esa demarcación, por lo que Valverde podría ser el comodín, como ya pasó en la temporada pasada. Sin embargo, el centrocampista se ha negado a jugar en esa posición y ha tenido un rifirrafe con el entrenador, que no entiende que no acabe de aceptar sus decisiones por el bien del equipo.

Fede Valverde podría acabar marchándose del Madrid

A partir de ahí, si su situación no mejora, Valverde tendría dos vías de escape del Madrid. Una fue rechazada en verano, que fue una oferta descomunal de Arabia Saudí, pero el futbolista no le hizo ni caso, ya que a pesar de que la cantidad económica era una barbaridad, puso por delante el aspecto deportivo y el hecho de poder continuar en el conjunto blanco muchos años.

Aun así, otra opción podría abrirse de cara al verano que viene si todo continúa igual, y es poder marcharse a la Premier League. Muchos equipos ingleses se han interesado por él en los últimos años y es una posibilidad que Valverde tiene abierta, ya que su estilo de juego sería ideal en Inglaterra, algo que le han dejado claro varios de los clubes que han preguntado por él.

El uruguayo está viviendo una situación complicada

Por lo tanto, todo se decidirá en los próximos meses: si Valverde se encuentra cómodo en el campo y con Alonso en el banquillo, no habrá movimientos, pero si la situación empeora algo más, el Madrid se podría temer lo peor. Al menos, el club blanco sabe que no se irá como agente libre, ya que su contrato no termina hasta dentro de cuatro años, en 2029.