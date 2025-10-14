Florentino Pérez, 70+10 millones, el dos por uno para cerrar la salida del Real Madrid

El Real Madrid ya se está preparando para realizar cambios importantes en el centro del campo de cara al futuro. Tanto Florentino Pérez como la dirección deportiva y Xabi Alonso tienen diseñada la planificación que se hará en la medular para la próxima temporada, con dos fichajes ilusionantes y la salida de un jugador que no acaba de convencer al tolosarra para los próximos años.

El futbolista que se marcharía sería Dani Ceballos, uno de los centrocampistas del equipo que nunca se ha acabado de consolidar como titular indiscutible. El andaluz estuvo a punto de marcharse el pasado verano, pero decidió quedarse, a pesar de la competencia feroz que hay en el mediocentro y las constantes lesiones que le acechan. De cara al curso que viene, lo más probable es que ya no esté.

El Madrid realizará una revolución en el centro del campo la temporada que viene

Por eso, el Madrid quiere cubrirse las espaldas y reforzar bien el centro del campo. Quien tiene más opciones de venir, o más bien, volver, es Chema Andrés. El canterano está teniendo un gran rendimiento en el Stuttgart y el conjunto blanco quiere recuperarlo por tan solo 10 millones de euros, una cifra asequible, teniendo en cuenta el nivel que ha demostrado fuera del Santiago Bernabéu.

El otro fichaje sería el más mediático y caro: el de Adam Wharton. El centrocampista del Crystal Palace está en boca de todos por un jugador que es capaz de marcar diferencias a medio y largo plazo, e incluso le han comparado con Toni Kroos. Sin embargo, su precio no será menor, ya que podría acabar saliendo por unos 70 millones de euros, justificados por su calidad técnica y visión de juego.

Dos fichajes y una salida para reforzar la medular del conjunto blanco

Por lo tanto, el Madrid podría vivir una auténtica revolución en el centro del campo el año que viene. Xabi Alonso, cuando llegó al banquillo de la entidad madrileña, ya dejó claro que se debía reforzar la medular, pero se le comunicó que no se haría nada hasta el próximo verano, como parece que acabará siendo el caso.