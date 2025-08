Florentino Pérez acepta 90 millones, pero se niega a ir con Mourinho

El Real Madrid está acabando de perfilar la plantilla de la próxima temporada y en las últimas semanas del mercado de fichajes veraniego espera solucionar algunos problemas importantes que aún tiene el conjunto blanco. Por eso, Florentino Pérez habría aceptado una oferta de 90 millones de euros por un jugador que no cuenta para Xabi Alonso, aunque este habría rechazado el destino.

Se trata de Rodrygo Goes, uno de los futbolistas que está marcado en rojo para abandonar el Madrid. El Fenerbahce ha sido uno de los últimos equipos en interesarse en él y habría puesto encima de la mesa lo que estaría pidiendo el club blanco para dejarlo salir, unos 90 millones de euros, pero el brasileño se habría negado a irse con José Mourinho a Turquía, ya que quiere algo más competitivo.

El Fenerbahce, dispuesto a poner 90 millones de euros para llevarse a Rodrygo

Desde la misma Turquía apuntan a que el Fenerbahce sí que estaría dispuesto a pagar la cantidad que exige el Madrid, pero siempre y cuando se puedan cumplir las peticiones del club turco. La operación se tendría que realizar con una fórmula poco convencional, ya que la idea que manejan sería una cesión, pagando todo su salario, y a partir de ahí, una opción de compra obligatoria.

Esta cláusula sería con una cuantía alcanzando los 90 millones que pide el Madrid, pero divididos en varios plazos, algo que no acaba de convencer a la entidad madrileña, pero que acabarían aceptando para poder dar salida al jugador. Sin embargo, Rodrygo habría descartado irse a Turquía, ya que lo considera un evidente paso atrás en su carrera y no le convence esta posibilidad.

El brasileño no quiere ir a jugar a Turquía con Mourinho

Por lo tanto, si el brasileño no cambia de parecer, el único equipo que habría puesto encima de la mesa lo que está pidiendo el Madrid por el jugador no podrá llevárselo por su negativa. Si no sale ningún otro club dispuesto a ello, los blancos intentarán convencer a Rodrygo de que lo mejor para él será irse al Fenerbahce, aunque está por ver si podrían hacer cambiar la idea del extremo.