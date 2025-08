El Real Madrid no acepta la oferta del Liverpool por Rodrygo

El Real Madrid tiene la intención de vender a Rodrygo Goes durante este mercado de fichajes veraniego. El brasileño no cuenta para Xabi Alonso, al menos como una pieza indiscutible de la plantilla, por lo que prefiere traspasarlo. Sin embargo, el conjunto blanco aún no ha encontrado a un club que cumpla con las exigencias que habría puesto encima de la mesa para abrirle la puerta de salida.

En ese sentido, el Madrid habría rechazado recientemente una oferta del Liverpool por el extremo que incluía uno de los objetivos de los blancos en defensa, Ibrahima Konaté, más 20 millones de euros. A pesar de que la entidad madrileña está muy interesada en hacerse con los servicios del francés, estaría buscando más dinero, es decir, más millones, para dar el sí definitivo a la oferta.

El Madrid pide más dinero al Liverpool para vender a Rodrygo

El conjunto de Anfield tiene claro que el Madrid está desesperado y está intentando quitarse de encima a Rodrygo como puede y, por eso, ha realizado esta oferta más a la baja, aunque haya incluido a un jugador muy importante como Konaté. Aun así, el Liverpool sabe que tendrá muy complicado renovar al defensa y, por eso, lo está incluyendo en estos intercambios por el brasileño.

Con la salida de Luis Díaz de Inglaterra, el Liverpool estaría buscando a su sustituto y Rodrygo sería el jugador perfecto para ello, aunque ya ha gastado mucho este verano e intentará poder fichar al atacante a un precio más bajo de lo que estaría pidiendo el Madrid. De hecho, los blancos están exigiendo un mínimo de 90 millones de euros, una cantidad que los ingleses no llegarán en ningún momento.

Los blancos verían bien la inclusión de Konaté en la operación

Sin embargo, si el Liverpool subiera un poco su oferta económica y mantuviera la inclusión de Konaté en la operación, Florentino Pérez podría acabar dando el visto bueno, ya que así se quitaría de encima al brasileño y podría propiciar la llegada de uno de los centrales que ha pedido Xabi Alonso para poder reforzar la retaguardia del equipo. Eso sí, si se acaba produciendo este intercambio, se tardarán aún varias semanas.