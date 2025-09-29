Florentino Pérez adelanta el fichaje a enero, dos reuniones en la última semana, el Real Madrid pagará

Florentino Pérez ya se encuentra diseñando la hoja de ruta del Real Madrid de cara a la próxima temporada. Sin embargo, los últimos acontecimientos en el conjunto blanco han provocado que el presidente esté intentando adelantar uno de los fichajes prioritarios de cara al mercado de fichajes de enero y está dispuesto a pagar una cantidad razonable para que un jugador aterrice en el Santiago Bernabéu.

Se trata de Ibrahima Konaté, uno de los centrales del Liverpool que el Madrid tiene en su lista de incorporaciones. En un principio, era para el año que viene, teniendo en cuenta que el francés acaba contrato con el club de Anfield y no tiene previsto renovar, por lo que podría llegar a coste cero al conjunto blanco. Aun así, la situación podría cambiar en los próximos meses.

El Madrid intentará fichar a Konaté en el mes de enero

Tras el batacazo y la humillación recibida en el derbi madrileño ante el Atlético de Madrid, donde se vio una fragilidad defensiva muy grave en el conjunto blanco, Florentino habría decidido pasar al ataque e intentar hacerse con los servicios de Konaté en el mes de enero, aunque el Madrid tenga que acabar pagando por un jugador que, en un principio, llegaría gratis al cabo de unos meses.

El máximo mandatario blanco ha mantenido dos reuniones en la última semana con los representantes del futbolista y parece evidente que Konaté quiere jugar en el Madrid, aunque se intentará que ya sea durante esta campaña. Aun así, se tendría que negociar con el Liverpool para que deje salir a uno de sus jugadores más importantes a mitad de curso, algo que parece difícil.

El central francés es el gran objetivo del club blanco

De hecho, en Anfield siguen insistiendo con una renovación del francés, a pesar de que tienen prácticamente asumido que se irá a coste cero el verano que viene para aterrizar en el Santiago Bernabéu. El Liverpool lo intentará hasta el final, y si en enero ven que será imposible su continuidad, es posible que se acaben planteando una venta en el mercado de invierno para, al menos, evitar perderlo por nada.