Florentino Pérez no lo va a poder retener más, se quiere ir, no tiene feeling con Xabi Alonso

Florentino Pérez ya se encuentra planificando la plantilla del futuro del Real Madrid y se ha encontrado con un dolor de cabeza respecto a un jugador que, después de estar sufriendo los últimos años en el conjunto blanco, se quiere ir al no tener ningún tipo de feeling con Xabi Alonso y no disponer de minutos en el terreno de juego durante los primeros partidos de este inicio de temporada.

El futbolista en cuestión es Andriy Lunin, uno de los porteros que tiene en nómina la entidad madrileña. Aunque delante tiene a uno de los mejores guardametas del mundo, como es Thibaut Courtois, el ucraniano se siente engañado por parte del técnico por la charla que tuvieron en pretemporada, donde le prometió minutos en algunos encuentros y una rotación con el belga.

Andriy Lunin se quiere marchar del Madrid lo antes posible

Sin embargo, Courtois ha seguido siendo una pieza fija bajo palos en los siete primeros partidos del Madrid, por lo que Lunin ha tenido que resignarse y verlos desde el banquillo. Por eso, y ante un nuevo engaño por parte de un entrenador, como ya le pasó con Carlo Ancelotti, habría decidido marcharse definitivamente del conjunto blanco una vez se vuelva a abrir el mercado de fichajes.

El ucraniano cree que es el momento ideal para poder irse del Madrid, teniendo en cuenta que ya tiene 26 años y necesita jugar con regularidad para mejorar su rendimiento en la portería. Lunin tiene claro que puede ser titular en un gran equipo europeo y ha asumido que no lo va a ser en el conjunto blanco mientras Courtois siga en el equipo, algo que se prevé para, al menos, un par de años más.

El ucraniano sigue estando a la sombra de Courtois

Precisamente, el Madrid quiere que Lunin se quede, ya que lo ven como un posible reemplazo de Courtois a largo plazo, pero el ucraniano no querrá esperar mucho tiempo más y pedirá salir del conjunto blanco lo antes posible. Ahí, la dirección deportiva no le cerrará la puerta, pero ya le ha comunicado en más de una ocasión que solo lo traspasarán si llega una oferta aceptable a los despachos de Valdebebas.