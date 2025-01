Florentino Pérez, ahora sí, lo quiere fuera del Real Madrid

El Real Madrid ya está planificando las líneas maestras del nuevo proyecto para la próxima temporada con una lista de altas y bajas. Reforzar el equipo es una prioridad en los despachos y se tendrán que producir una serie de salidas para que los nuevos fichajes tengan sitio en la plantilla. Por eso, Florentino Pérez ya se ha puesto manos a la obra con una hoja de ruta muy marcada.

En ese sentido, el presidente ya habría señalado que un jugador tendrá que salir: Dani Ceballos. Aunque el centrocampista está empezando a tener la confianza de Carlo Ancelotti, ya que el técnico italiano está contando cada vez más con el andaluz, la intención que tendría el club sería venderlo para recaudar fondos para un posible fichaje de más nivel para la sala de máquinas del equipo.

Florentino quiere vender a Ceballos

A pesar de que Florentino quiere venderlo, se habría encontrado con la resistencia de Ancelotti, que cada vez ve más a Ceballos como una pieza clave en la dinámica del centro del campo, sobre todo como un suplente de lujo. Por eso, no vería con buenos ojos una salida del sevillano y estaría intentando que el presidente cambiara de opinión, pero se prevé complicado.

Aun así, no está todo perdido, ya que si el centrocampista acaba la temporada a gran nivel, sí que podría evitar su salida. De hecho, el futbolista sabe que está en la lista de transferibles y lo está dando todo sobre el terreno de juego, con actuaciones destacadas, para no tener que marcharse. Hace unos meses hubiese preferido irse, ya que no tenía minutos, pero ahora mismo se ve importante en el Madrid.

El plan del Madrid en el centro del campo

Como siempre se ha dicho, antes de entrar, dejen salir. Por eso, los blancos quieren reforzar el centro del campo con un futbolista de muchos quilates, que pueda dirigir el juego del equipo, una especie de relevo de Toni Kroos. El alemán fue una baja muy dura para la sala de máquinas del Madrid y desde la dirección deportiva no quieren seguir con el error de no haberle encontrado un sustituto a tiempo.