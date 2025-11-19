Florentino Pérez, ahora sí, paga la cláusula y confirma el primer fichaje del Real Madrid 2026-27

El Real Madrid ya se encuentra planificando la plantilla de la próxima temporada y, con Florentino Pérez al mando de todas las operaciones más importantes, ya se habría cerrado el primer fichaje de cara al curso que viene. El presidente, en consonancia con la dirección deportiva, habría decidido pagar la cláusula de rescisión para que un exjugador vuelva al Santiago Bernabéu.

Se trata de Nico Paz, uno de los centrocampistas más destacados en la Serie A bajo las órdenes de Cesc Fàbregas en el Como. El internacional con argentina fue una de las grandes perlas de La Fábrica en los últimos años y en las dos últimas temporadas está despuntando en Italia, demostrando un crecimiento notable y un potencial que en el club blanco no ha pasado desapercibido.

Nico Paz será el primer fichaje del Madrid para la próxima temporada

Por eso, y después de que se aplazara su retorno al Madrid el pasado verano, el conjunto madrileño ya habría decidido que Paz tiene que volver al Bernabéu para seguir creciendo y madurando como futbolista blanco. Su vuelta no será nada difícil, teniendo en cuenta que el Madrid tiene una cláusula de recompra de tan solo 9 millones de euros, una cantidad muy asequible y, además, baja por su nivel.

Florentino ya ha tomado la decisión y esta opción de recompra se ejecutará cuando termine la presente temporada, asegurándose así el retorno de un jugador que tiene presente, pero sobre todo, tendrá mucho futuro, ya que el internacional argentino está llamado a ser uno de los líderes del centro del campo del Madrid de cara a las próximas temporadas si todo sale a la perfección.

El club blanco pondrá después el foco en la defensa

A partir de ahí, y con el retorno de Paz asegurado, el Madrid buscará reforzar otras posiciones, como será la defensa, con varios nombres encima de la mesa. La intención de los blancos es que llegue un jugador a coste cero para aumentar el nivel en la zaga, pero no se decidirá al futbolista elegido hasta dentro de los próximos meses.