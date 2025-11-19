El Manchester United añade dos jugadores a los 100 millones para convencer a Florentino Pérez

El Real Madrid tendrá mucho trabajo el próximo verano con la planificación de la plantilla y, especialmente, con la posible salida de algunos jugadores. Y ahí, ya está empezando a recibir ofertas como la del Manchester United, que ha puesto dos futbolistas encima de la mesa, además de 100 millones de euros, para convencer a Florentino Pérez de que deje salir a una estrella del equipo.

Se trata de Vinicius, uno de los mejores del mundo y, a la vez, un jugador muy polémico. De hecho, su continuidad en el conjunto blanco no está nada asegurada, teniendo en cuenta que las negociaciones para su renovación están totalmente paradas por las altas exigencias que ha demandado el brasileño. Por eso, varios equipos, como el United, quieren hacerse con sus servicios.

El Manchester United habría ofrecido 100 millones y dos jugadores para fichar a Vinicius

El club de Old Trafford estaría dispuesto a ofrecer 100 millones y dos futbolistas de su plantilla como son Kobbie Mainoo y Amad Diallo para que el Madrid escoja a uno. Hace unos meses, el elenco madrileño estaba interesado en el primero, por lo que lo más probable sería que se escogiera al inglés en el caso de que vieran bien esta oferta del United por el traspaso de Vinicius.

La intención sería realizar esta operación el próximo verano, cuando al brasileño le quede un año de contrato con el Madrid y se haya decidido que no va a renovar su vínculo con la entidad blanca. Solo ahí se permitiría su salida, ya que de momento, Florentino sigue con la intención de renovar al extremo, pero no está teniendo el éxito deseado y se le está acabando la paciencia.

La continuidad del brasileño en el Madrid no está para nada asegurada

El Manchester United cree que la llegada de Vinicius a Old Trafford volvería a poner al club inglés en el mapa como uno de los mejores equipos europeos y el carioca se convertiría en la principal estrella del equipo, siendo el mejor pagado de la Premier League y dándole todos los galones posibles para que se sintiera lo más a gusto posible.