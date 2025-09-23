Florentino Pérez asalta el Balón de Oro con un acuerdo total para fichar por el Real Madrid

Florentino Pérez ya se encuentra planificando la plantilla del Real Madrid de cara a la próxima temporada y el presidente tiene en mente realizar una de las bombas del próximo mercado de fichajes veraniego. El máximo mandatario blanco tiene claro que el equipo necesita refuerzos en el centro del campo y, por eso, estaría a punto de cerrar uno de los objetivos prioritarios desde hace tiempo.

El conjunto madrileño estaría cerca de llegar a un acuerdo con Rodri Hernández, jugador del Manchester City, para que sea nuevo futbolista del Madrid en los próximos años y una de las nuevas estrellas del Santiago Bernabéu. Eso sí, los blancos aún tendrían que luchar con el club inglés para acordar un traspaso o, si no, esperar hasta 2027, año en el que acaba su contrato con los del Etihad Stadium.

Florentino Pérez está cerrando el acuerdo con Rodri Hernández

Aun así, Florentino quiere que Rodri aterrice en la entidad madrileña el verano que viene, por lo que tiene asumido que se deberá negociar con el City un traspaso. Teniendo en cuenta que el mediocentro no renovaría su contrato y solo le quedaría un año, el Madrid sabe que debería ser una cantidad a la baja, a pesar de que es uno de los mejores centrocampistas del mundo.

El madrileño ya ha dicho por activa y por pasiva que su ilusión es la de poder volver a España tras su paso por el Villarreal y el Atlético de Madrid, y habría puesto sus ojos en la capital española, pero esta vez en el eterno rival de los colchoneros. Rodri cree que en el Santiago Bernabéu podrá continuar haciendo historia y liderar la medular, haciendo jugar al equipo y a sus estrellas.

El Madrid quiere que el centrocampista lidere al equipo el año que viene

Por lo tanto, está por ver cómo se irá finiquitando la operación en los próximos meses. El Madrid y Rodri tienen sus caminos diseñados, pero la incógnita será la posición del Manchester City; si será reacio a una salida del Balón de Oro del año pasado o evitará que se pueda marchar gratis al cabo de dos temporadas.